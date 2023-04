Un llibre recull l'obra del fotògraf guardiolenc Joan Ribera i Fornells

Una visió del Berguedà: Joan Ribera i Fornells. Aquest és el títol del llibre que es presenta aquest dissabte, 22 d’abril, i que recull textos i una selecció deobra del fotògraf guardiolenc, amb la finalitat d'aproximar la seva obra i figura. Aquesta publicació ha estat possible gràcies al suport del, l', l'i ladel desaparegut artista (1921-2005).El president del Consell Comarcal,, ha exposat que "calia un treball com aquest per donar a conèixer l’obra de Joan Ribera". A la vegada, afirma que "suposa la culminació d'un treball constant que s'ha anat fent en aquests anys". En aquesta línia, Lara ha destacat la necessitat "de posar en valor la mirada d'aquest fotògraf", ja que, d’on era originari.El llibre s’estructura en diferents parts a través de les quals es traça lade Joan Ribera, així com el. Un fons que es troba dipositat a l’Arxiu Comarcal del Berguedà. El llibre recull per quins materials està format, com està treballat i de quina manera s’ajuda al lector a familiaritzar-se amb l’obra fotogràfica de Ribera que s’ha conservat. Tanquen aquesta publicació, reculls específics temàtics de fotografies sobre natura, paisatges berguedans i activitat social berguedana, seguit d’un annex amb els llibres que contenen fotografies seves.Els autors del recull són, que és membre del Grup de Treball Audiovisual en el projecte NODAC (Norma de Descripció Arxivística de Catalunya);, que des del 2020 dirigeix l’Arxiu Comarcal del Berguedà, on hi ha dipositat el fons fotogràfic esmentat; i, que és nét del fotògraf. Se n’ha fet unadels quals 400 seran per la família, el Consell Comarcal del Berguedà i l'Arxiu Comarcal del Berguedà així com l’Ajuntament de Guardiola. Aproximadament,. L'ha editat l'editorial Efadós . La presentació tindrà lloc el dissabte, 22 d’abril, a les 17.30 hores a la