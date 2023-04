Bagà escull invertir el pressupost participatiu en l'escola de música

Adquirir equipaments per modernitzar l'espai utilitzat per l'amb taules, cadires, un ordinador, una impressora i una pissarra digital, així com també la compra de nous instruments i equips tècnics i de so. Aquesta ha estat la proposta que ha rebut més votacions en la segona edició del pressupost participatiu promogut per l'. El govern valora positivament el procés d’aquests pressupostos ciutadans que han permès als veïns i veïnes de la població fer propostes i, posteriorment votar-les, per decidir a què prefereixen invertir laque s’hi ha destinat, 5.000 euros més que el 2022.En concret, la regidora d'Economia i Hisenda,, ha explicat que de les 11 propostes que es van presentar durant la primera fase, la mesa de valoració va decidir que. Les propostes que han quedat descartades no complien els requisits de les bases. Així, els veïns van poder votar entre les cinc propostes finalistes i, finalment, l’adequació de l’escola de música i la compra de nous instruments i materials ha estat la que ha rebut més suport.Des del consistori baganès detallen que en el procés de votacions s’han registrat, repartits de la següent manera: Adquisició de recursos i materials per a l’escola de música (160 vots); Adquisició d’equipaments per al Casal de Joves i l’Oficina de Turisme (19 vots); Adquisició d’equipaments pel Club Pàdel Bagà (15 vots); Cartellera digital per comunicar activitats (12 vots); Retolació dels WC dels espais municipals per fer-los inclusius (3 vots).Grille també ha matisat que hi ha hagut únicamentperquè corresponien a persones que no estan empadronades al municipi. A més, ha destacat els canvis en el procés de votacions, ja que a banda de fer-ho de manera telemàtica,a les oficines de l’Ajuntament amb una urna per garantir el secret del vot. Els responsables municipals ja s’han reunit amb els representants de l’escola de música per parlar de com s'invertirà la partida pressupostària.