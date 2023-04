Un espectacle d'en Peyu i una ruta guiada, principals novetats de la Fira de Maig del 2023

L'artesania es consolida duplicant les parades

Els operaris de la brigada treballen en la instal·lació de les carpes que acolliran la Fira de Maig Foto: Lídia López

"Entre tots, tot"

Berga recupera la plena normalitat, després del sotrac de la pandèmia, en la celebració de la seva. L'n'està ultimant els preparatius, per tal que estigui tot a punt pels dies. En aquest sentit, des del consistori han informat avui de les principals novetats que presenta la Fira enguany: la celebració d'un espectacle "de gran format" i la creació d'una ruta guiada. Així ho ha posat de manifest la regidora de Fires i Promoció Econòmica,, qui ha justificat que la data escollida respon als dubtes expressats per part d'expositors de participar en una Fira de tres dies (29 i 30 d'abril, i 1 de maig) i el desenvolupament de la mateixaLa primera de les novetats d'enguany té nom propi:. I és que, després de constataren el marc de la Fira de Maig, el consistori va posar sobre la taula la possibilitat de programar una actuació "de gran format" els dies de Fira, si bé el coronavirus l'ha impedit fins enguany.és l'espectacle que es posarà damunt d'un escenari que se situarà en una de les carpes adherides a la Fira, el dissabte al vespre, amb una capacitat d'unes 300 localitats, on l'humorista osonenc farà una paròdia/homenatge a aquest perfil d'artista autòcton de les Festes Majors d'arreu de Catalunya L'altra aposta inèdita de l'Ajuntament de Berga per a l'edició del 2023 de la Fira de Maig és la proposta d'una, però que "forma part de l'exposició de la Fira". Segons Rifà, en el recorregut s'oferiran elements d'història i actuals, a través de recursos fixos i altres de mòbils, que en definitiva, ", tant pels locals que segur que descobriran coses que no sabien que havien passat aquí al Passeig, com pel qui vingui de fora, ja que ens consta que molta gent ve expressament en motiu de la Fira de Maig". La dinamització d'aquesta proposta anirà a càrrec de. A més hi haurà diferents projeccions de vídeos delPel que fa al gruix de la mostra, la regidora de Fires ha posat en relleu, en primer lloc, "l'increment destacat" de parades dedicades a l'artesania respecte d'anys anteriors, apuntant que "ens dona pistes que". En concret, s'han confirmat una setantena de parades d'aquesta tipologia. D'altra banda, Rifà ha fet menció del sector de l'automoció, el qual serà present a través de"al llarg de 100 metres lineals", i als quals ha agraït "l'esforç important" per ser presents en un moment "complicat" per al sector a causa de la manca d'estoc de producte.La regidora també s'ha referit a la zona d'exhibicions esportives i de ball, entre altres disciplines, que tradicionalment han protagonitzat els gimnasos i entitats de Berga i la comarca. En aquesta ocasió, el consistori ha escoltat la demanda del sector i, després que les proves en altres punts no hagin acabat de quallar. També repeteixen la ubicació habituali, com es fa en cada edició, comptaran amb preus reduïts a través dels vals de la Fira del Nen i la Nena que es repartiran als comerços.L'espai d'exposició de la Fira de Maig el clouran les empreses i associacions locals, així com la, que segons Rifà, han esdevingut "indispensables" en les mostres i activitats de Berga. Així mateix, la regidora també ha fet èmfasi en altres accions que es duran a terme en el marc de la Fira, com lao unaEl cartell de la Fira de Maig del 2023 ha estat il·lustrat pel dissenyador berguedà, el qual ha plasmat un castell amb una gran pinya. Segons el mateix autor, aquesta imatge esdevé una "declaració d'intencions" sobre elque s'hauria de revertir en qualsevol "acció popular o que neix d'una administració pública". En definitiva, una il·lustració que posa de manifest que".Amb tot,, i aquesta setmana, els membres de la brigada de l'Ajuntament de Bergaque, un any més i enguany ja sense mascaretes, acolliran la Fira de Maig.