El recital d''Un llençol blanc' commou els assistents a la presentació de l'obra

Uns versos que retornen els moments més dolorosos

el seu llegat és història i una lliçó imprescindible per evitar repetir els mateixos errors". És per aquest motiu que Jaume Huch va exposar que va creure en aquest projecte des de la primera lectura de l'original, "perquè combina poesia i narració, remou consciències i ens ha retornat la lírica punyent i descarnada, alhora que emocional i compromesa de Xavier Gonzàlez-Costa".

Xavier Gonzàlez-Costa, en ple recital, juntament amb Zoryana Sokhatska i Eugeni Zokhatskyy. Foto: Toni Sales Per la seva banda, l'alcalde de Berga va valorar que Un llençol blanc agafarà encara més valor amb els anys, ja que com Miguel Hernández o altres poetes que han escrit de la guerra i des de la guerra, "". És per aquest motiu queva exposar que va creure en aquest projecte des de la primera lectura de l'original, "perquè combina poesia i narració, remou consciències i".

Un llibre solidari amb col·laboradors molt especials

Si com diu un dels poemes del llibre ressaltat per la conductora de l'acte, la meteoròloga de TV3 i Catalunya Ràdio, Gemma Puig, "la poesia és fer pessigolles amb paraules", la presentació d’Un llençol blanc d'aquest cap de setmana a Berga va anar encara més enllà,. L'emoció va aflorar durant el recital, protagonitzat pel mateix autor del llibre,, amb l'acompanyament musical de la violinistai el pianista, tots dos ucraïnesos, que es van acabar fonenent en una abraçada entre llàgrimes amb el berguedà. Un plor que, de fet, també es va traslladar al públic.En un format diferent de l'utilitzat fins ara, Un llençol blanc es va presentar davant del públic de Berga a la, combinant la poesia visceral alhora que compromesa, deamb l'emoció transmesa per la música dels músics ucraïnesos. L’acte va començar amb una benvinguda de l’alcalde de Berga,, i deen nom d’Òmnium Berguedà, a la qual va seguir una tertúlia conduïda per, en la qual també van participar el president de la Fundació del Convent de Santa Clara,, i l’editor de L’Albí,En la seva exposició,va detallar que l'origen i la causa d'aquest, a més d'un "exercici de retrobament amb la poesia, que feia més de 10 anys que no conreava", va ser la coincidència en el temps entre "el primer dia de la resta de la meva vida, després de 35 anys treballant a la mateixa empresa", i "la invasió russa, el 24 de febrer de l’any passat". Aquest xoc d’emocions va ser el desencadenant d'un seguit de poemes ", a la nit i tal com raja", que l’autor pensava acabar amb el final de la guerra, però que, en veure que no arribava i que encara podia durar molt de temps, va decidir tancar el dia de Sant Joan, quatre mesos justos després d’haver-lo comença. "i les paraules es filtren i desapareixen entre el llot d’aquest fons tan llefiscós on tothom mou peus i mans per no enfonsar-se […]", va evidenciar l'autor al dietari.Durant el debat al voltant de l'obra,va explicar que les primeres setmanes de la guerra van ser extremadament difícils "pel que veiem i no podiem creure que estava passant al nostre país", i perquè "patiem pels familiars i amics que encara hi teníem i pels quals vam fer tot el que vam poder per treure'ls d'allà". Parlant del llibre, va confessar que "". Amb tot, va acabar agraint a l’autor i a l’editor la seva valentia per haver publicat una obra com aquesta, "tan carregada de sentiment com de veritat".Durant la conversa, el poeta berguedà va argumentar quede l’obra, ja que considerava que, per simbòlics que fossin, ell no es podia "lucrar amb un treball edificat sobre una crisi humanitària com aquesta, en el qual moltes persones estaven participant desinteressadament", referint-se al programa 30 minuts, que ha cedit les imatges de la coberta, i a l’autor del pròleg,. En aquest sentit,va agrair a Gonzàlez-Costa que hagi canalitzat aquest donatiu a través de la Fundació que ell presideix i que dirigeix Sor Lucía Caram, ja que és gràcies a aportacions com la seva que "s'han pogut enviar vuitanta ambulàncies a la zona de conflicte, acollir famílies i ferits que han hagut de fugir de la guerra o afrontar la construcció de l’hospital de campanya que ara s’hi està començant".D'aquesta manera, i malgrat que no poguessin assistir presencialment, tant Manel Alías com Sor Lucía Caram es van dirigir als assistents a través d'un vídeo. L'excorresponsal de TV3 a Rússia va destacar la perícia de l'autor "". Un context ple de contradiccions i de dolor que "el Xavier Gonzàlez-Costa ha sabut transmetre d'una manera molt original i moderna". Per la seva banda,va agrair les reflexions poètiques i vitals que ofereix el llibre i que "".La presentació d'Un llençol blanc continua, i la pròxima parada és la, on l'autor convida als veïns el dia 19 a les 19.00 hores. Així mateix,, Gonzàlez-Costa signarà el seu llibre a la Llibreria Maite (10.00 hores); a l’FNAC de l’Illa Diagonal (16.00 hores), i a Ona Llibres (18.00 hores).