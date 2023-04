El 3er Concurs de Punts de Llibre de Sant Jordi premia 10 infants de Berga

Berga ha dut a terme laque ha comptat amb la participació de l’alumnat de primer curs de cicle inicial dels centres d’educació primària del municipi. És una iniciativa nascuda l’any 2021 pera través de les arts plàstiques, en el marc de la celebració de la diada de Sant Jordi. De retruc, l’activitat pretén, així com promoure el coneixement del comerç local potenciant la creativitat. El certamen està impulsat per l’Àrea de Promoció Econòmica en coordinació amb l’àrea d’Educació de l’El Concurs de Punts de Llibre de Sant Jordi compta amb diferents categories per tal que els nens i nenesa través del llenguatge plàstic., passant de cinc a dues, per facilitar la participació dels infants. Les temàtiques proposades als joves pintors han estat:; iAixí, el 3r Concurs de Punts de Llibre de Sant Jordi ha premiat a(Escola Sant Joan),(Escola La Valldan),(Escola Santa Eulàlia),(Escola Sant Joan),(Escola FEDAC Xarxa),(Escola Vedruna),(Escola Vedruna),(Escola Vedruna),(Escola Vedruna),(Escola Santa Eulàlia).Les propostes premiades pel jurat qualificador han estat adaptades i impreses en format de punt de llibre. En concret,. Els autors i autores de les propostes guanyadores. El divendres 21 d’abril, les persones representants del jurat es desplaçaran a les escoles per fer el lliurament dels premis als nens i nenes que han elaborat les propostes premiades.