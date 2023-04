Avià escull 13 propostes finalistes pels pressupostos participatius d'enguany

Els pressupostos participatius 2023 de l'tindran 13 propostes que els veïns podran votar telemàticament a partir del 17 d’abril i presencialment a partir del 2 de maig. Les propostes finalistes han passat a la votació final després d'unper escollir les més adients. A partir d'ara s'obre el procés per decidir on van a parar elsque el consistori destina anualment les propostes veïnals.En concret,: la instal·lació d'una estació meteorològica; la col·locació de cartells informatius sobre la natura del Parc Tossal; l'adquisició d'una caseta d'intercanvi de llibres; millorar l'enllumenat de l'aparcament de la plaça de l'Ateneu; instal·lar un punt d'aigua per rentar bicicletes; implementar tallers de salut; canviar els focus de l'Ateneu; col·locar un cartell informatiu per conscienciar sobre la violència de gènere; millorar l'equipament audiovisual i de so del local social de Graugés; renovar el pati infantil de l'Escola Santa Maria d'Avià; renovar el parc infantil el Tossal; canviar les cistelles de bàsquet del camí de Santa Maria; i posar al dia el mobiliari de l'Escola Bressol."Un any més hem d’agrair la participació ciutadana en els pressupostos participatius, ja que les propostes han estat molt interessants i. Ara convidem a tothom a participar en les votacions", ha declarat la regidora de Participació Ciutadana,, que s'ha mostrat molt satisfeta amb les aportacions dels veïns i veïnes.Les votacions de les propostes finalistes als pressupostos participatius 2023 de l'Ajuntament d’Avià es podran fer per dues vies: telemàtica i presencial.a través de l'aplicació mòbil de l'Ajuntament d’Avià. Per totes aquelles persones que no els sigui possible votar a través de l'aplicació mòbil,a les oficines del consistori. L'horari habilitat per fer-ho serà de 08.00 a 15.00 hores. Amb tot, des de l'Ajuntament animen als ciutadans a participar i a votar què volen millorar al municipi.