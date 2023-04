El Consell Comarcal ofereix assessorament per sol·licitar les beques per a estudis postobligatoris

Elmanté obert el període per sol·licitar lesper al curs 2023-2024 fins al 17 de maig de 2023. Per aquest motiu, l’posa els seus serveis a disposició de totes les persones interessades que tinguin dubtes a l’hora de tramitar la beca i necessitin. La petició de les ajudes es pot realitzar directament mitjançant la web del Ministeri d’Educació en aquest enllaç L’Oficina Jove del Berguedà ajudarà a tramitar només aquelles beques de persones que s’hi adrecin directament per sol·licitar ajuda en el procés. El conseller de Joventut,, explica que "el Consell Comarcal del Berguedà, a través de l’Oficina Jove, treballa per". Garcia diu que "el nostre objectiu és que tothom qui ho desitgi pugui sol·licitar les beques per a ensenyaments postobligatoris amb un assessorament professional". "Hi ha moltes persones que no s’hi veuen capaços o no tenen els mitjans. Amb el suport dels tècnics, aquest procés resulta", acaba el conseller.En concret, poden sol·licitar la beca els estudiants que el curs acadèmic 2023-2024: Primers i segons cursos de batxillerat; Formació professional de grau mitjà i de grau superior; Ensenyaments artístics professionals; Ensenyaments esportius; Ensenyaments artístics superiors; Estudis religiosos superiors; Estudis d’idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat de distància); Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats; Cicles formatius de grau bàsic, mitjà i superior; Ensenyaments universitaris..

4.842 consultes a l’Oficina Jove en el curs anterior

Durant el curs escolar anterior, el 2021-2022, l’Oficina Jove del Consell del Berguedà va atendre un total de. D’aquestes,. Concretament, l’Oficina Jove va tramitar, 40 tramitacions de l’Idcat mòbil per poder tramitar les beques i va resoldre 2.364 dubtes sobre les beques.és el DNI de l’alumne, el DNI de tota la unitat familiar, el número de compte bancari, carnet de família nombrosa o monoparental (si s’escau), carnet de minusvàlua o discapacitat (si s’escau), contracte de pis estudiants (si s’escau), i els autònoms han d’aportar la seva activitat econòmica.L’Oficina Jove del Consell Comarcal va impartir també durant el curs anterior un total deper assessorar sobre el funcionament de les beques. Es va arribar a 711 alumnes i 105 mares i pares.