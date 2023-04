El Bibliobús Pedraforca celebra 50 anys en funcionament

Elestà d’aniversari. I és que, aquest mes d'abril,. Es tracta dela Catalunya. Així, per celebrar aquests 50 anys de funcionament es tenen previstes diferentsque tindran lloc el pròxim mes de maig als municipis de Guardiola de Berguedà i Avià, així com la creació d’unai que, gràcies a uns plafons desmuntables, es podrà conèixer la història del Pedraforca a través d’imatges, fotografies i continguts., el Bibliobús del Pedraforca es va posar en funcionament peri va començar a funcionar amb un vehicle cedit per la Dirección General de Archivos y Bibliotecas del Ministeri de Cultura. El seu itinerari, de periodicitat quinzenal,, i anava equipat amb un tocadiscos. Va ser el primer amb tracció autònoma, a diferència dels altres, que no en tenien i havien de ser arrossegats per un altre vehicle., i un any més tard, la Diputació va adquirir un nou vehicle que. Aquest nou vehicle, i es va iniciar una anàlisi de les necessitats i possibilitats dels bibliobusos a la demarcació que va desembocar en el 1995 en elActualment, el Bibliobús Pedraforca dona servei als municipis de: