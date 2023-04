Bergacomercial abraça la llengua en la campanya de Sant Jordi de 2023

El paper dels comerços en la promoció lingüística

Deixant enrere la Setmana Santa, l'agenda té ara en vermell:no ha volgut deixar escapar l'oportunitat de sumar-se a la celebració d'aquesta data tan assenyalada, i juntament amb el, han proposat una dinàmica que incentiva i promou l'ús del català als comerços, mitjançant laEn concret,, col·locant a l'aparador o a la porta d'entrada un cartell amb una de les endevinalles visuals. Els participants hauran de demanar una de les butlletes que s'han preparat per anar resolent els enigmes i presentar-la en acabar. Seran vàlides totes les participacions on s'encertinLa dinàmica estarà disponible fins al mateix dia de Sant Jordi, si bé les butlletes es podran presentar fins al 25, i el, l'associació farà un sorteig que es podrà seguir en directe a través d'Instagram per trobar. Aquests s'emportaran unque es podran gastar exclusivament en les floristeries i llibreries associades a Bergacomercial.", ha destacat el president de Bergacomercial,, que ha assenyalat que la del 23 d'abril "és una data molt especial". Per aquest motiu, Orcajo ha animat a les persones a, i també ha remarcat la necessitat de comptar amb les floristeries locals a l'hora de comprar la rosa, i les llibreries berguedanes al moment d'adquirir els llibres.Per part del Consorci per a la Normalització Lingüística, i més concretament del, la seva coordinadora de dinamització lingüística,, ha celebrat l'execució d'aquestes activitats per part dels comerços, els quals ha reconegut com. "És vital que el teixit comercial tingui el compromís d'atendre la clientela en català", ha remarcat.De fet, Llobet ha posat en relleu el paper de l'atenció al client i l'ús de la llengua per part dels nouvinguts,. "Celebrem totes les formes i propostes que sorgeixin per promoure la llengua i la cultura catalana", ha sentenciat Llobet.