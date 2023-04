Xavier Gonzàlez‑Costa presenta el seu dietari poètic a la Sala Casino de Berga

Amb la celebració de Sant Jordi a la cantonada, els llibres i la cultura comencen a guanyar protagonisme, també a Berga. Aquest dissabte, 15 d'abril, es viurà una mostra més d'aquest context, amb la presentació del dietari poètic Un llençol blanc, del poeta i escriptor berguedà Xavier Gonzàlez-Costa. Tindrà lloc a la Sala Casino i comptarà amb la participació de testimonis directes de la guerra d'Ucraïna i voluntaris per a la cooperació.



La presentació s'iniciarà a les 19.00 hores, i estarà conduït per la meteoròloga de TV3 i Catalunya Ràdio, Gemma Puig. L'autor estarà acompanyat de l'editor de l'Albí (segell que ha publicat el poemari), Jaume Huch, i el president de la Fundació del Convent de Santa Clara, Gabriel Prat, en tant que beneficiaris del recapte que generi la venda del llibre.

Un llençol blanc és, segons el mateix Gonzàlez-Costa, "un dietari poètic" que es va iniciar, el 24 de febrer de 2022. Al llarg de quatre mesos, l'autor va escriure un poema cada dia, fins que el 24 de juny del mateix any, va decidir posar punt final a l'obra en veure que el conflicte bèl·lic s'allargava, tal com ho va avançar el secretari general de l'OTAN,, el 19 de juny de 2022. Així va cloure la producció en brut d'un dietari que, dia rere dia,, però també sobre l'esperança, la pau i la vida.Aquest punt final va esdevenir punt i seguit, ja que després de compartir aquests escrits (que ja havien passat d'una llibreta a l'ordinador) amb, es va posar fil a l'agulla a un recull que segons el periodista berguedà "era molt original" i tenia cos per convertir-se en un llibre que es pogués publicar. "", assenyala Gonzàlez-Costa, que apunta que la proposta de seguida va comptar amb el suport d'És per aquest motiu que el mateix Alías intervindrà en la presentació d'aquest dissabte, ja que a més de donar l'empenta al projecte, ha escrit el pròleg del llibre. També es farà una connexió amb, impulsora de la Fundació del Convent de Santa Clara, i es podrà gaudir en directe del testimoni i la música deL'acte compta amb la col·laboració de l'. Aquesta serà la quarta presentació del llibre, que l'autor ja ha pogut compartir a Barcelona, Manresa i Puig-reig.