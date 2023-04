El Kontrast guanya un espai i planifica més d'una trentena de propostes

Apropar la cultura al territori rural

Sebastià Prat, Laura Cardona, Nico Agüero i Xisco Muixí, en la presentació del Kontrast #3 Foto: Lídia López

La tercera edició del festival de circ, Kontrast #3, que se celebra a Cal Rosal, ja té tota la maquinària llesta per pujar a l'escenari. La proposta creix enguany, tant pel que fa a la programació com els espais on es durà a terme, i novament, arriba amb la motivació compartida amb el Konvent deLa gran novetat d'enguany és el nou escenari que suma la proposta: el. L'organització del Kontrast i l’han arribat a un acord per a la, que passa a ser una seu més dins del programa juntament ambde Cal Rosal, i laSide-Kunst Cirque (situada a l'entrada de la colònia per la carretera de Berga). "És un plaer enorme accedir a un espai que compta amb 80 anys d'història", ha valorat el representant de la companyia My!Laika,, que ha incidit que "". Per la seva banda, el president de l'ACE de Cal Rosal,, ha posat de manifest que l'entitat està "encantada de col·laborar amb el Konvent cedint aquest", sobre el qual ha puntualitzat que "per fora són quatre parets, però dins és molt més".En relació amb la programació, la responsable de, ha compartit algunes de les propostes més destacades que es podran gaudir els pròxims dos caps de setmana a Cal Rosal, que principalment, consten de circ i música. L'obertura de la tercera edició del Kontrast serà aquest divendres, coincidint amb la represa de l'activitat al Konvent, i estarà a càrrec de la companyia, que oferirà una mostra de circ itinerant a les 18.30 hores. el mateix dia, també hi haurà la projecció d'un documental, una altra peça de circ i un concert de. En el primer cap de setmana, la companyapresentarà l'espectacle Winter, que segons Agüero, una part de la creació es va fer en la darrera estada de la companyia a Cal Rosal. També és rellevant la reedició del, l'estada per a la creació d'un espectacle al Teatre. Altres dels noms destacats dels dies 15 i 16 sónen la disciplina del circ, ides del vessant musical.L'activitat de la segona setmana arrencarà el dijous 20, amb la xerrada a les 18.00 horesi dues propostes de circ. Ja el divendres, hi haurà dos dels plats forts del programa: l'estrena del documental de, Discurs en suspensió, on l'artista col·laboradora del Konvent exposa una "mirada íntima i personal sobre què és el Konvent per dins"; i el primer passi de Popcorn Machine, de My!Laika. De cara al 22 i el 23, són rellevants les actuacions de, a banda de la darrera proposta del festival: el. Aquest espectacle tindrà lloc al Teatre de Cal Rosal o agruparà en un mateix escenari diferents propostes de circ a càrrec de diferents artistes, siguin habituals de la disciplina o no, per protagonitzar conjuntament un espectacle que, segons ha incidit Cardona.Mitjançant una programació diversa i l'oferta d'abonaments per assistir-hi, així com la gratuïtat d'algunes propostes, volen contribuir a convidar el públic local a la mostra, per tal de fer més accessible la cultura al públic berguedà. ", i pensem que el Kontrast ens permet fer-lo més accessible", ha apuntat Cardona, fent referència al fet que, malgrat que des de l'organització s'aposti per companyies que no estan als "circuits habituals",i apta per a tots els públics.Així s'ha mostrat convençuda de la importància de "" per tal que "no ens haguem de desplaçar per gaudir-ne". És per aquest motiu que, juntament amb Muixí, han coincidit en la conveniència de. Per la seva banda, l'Ajuntament d'Olvan també s'ha mostrat disposat a contribuir, dins les seves capacitats, en iniciatives com la del Kontrast. En concret, l'alcalde,, ha valorat que "", i per això, ha reconegut que "per a nosaltres, és un dia d'especial alegria que es presenti una nova edició del festival". "Fem una crida a la gent perquè es miri el programa i", ha sentenciat Prat.Elestà organitzat per Konvent Cirk i My!Laika Side Kunst Cirque, i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Olvan i l'ACE de Cal Rosal. El nom prové del concepte contrasti, que és el nom que els circenses italians utilitzen des de fa generacions per denominar els, és a dir, que no procedeixen de famílies de circ tradicionals.