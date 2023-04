Antoni Batista, primer protagonista de la nova branca d'Àgora Cultural

Àgora Cultural, una proposta consolidada

El programa de xerrades i conferències berguedàfa un pas més aquesta setmana. I és que, aquest divendres, 14 d'abril, englobarà una conferència que donarà el tret de sortida a una nova branca del cicle:. Aquesta nova proposta es desenvolupa amb la col·laboració del comunicador, i per a la xerrada d'estrena es comptarà amb el periodista, conegut especialment per la seva cobertura al conflicte d'ETA.En concret, Batista exposarà els fets de l'assalt a la Caserna de Berga de l'any 1980 i en compartirà "detalls que encara no s'han explicat mai", segons ha destacat Gual. En concret, i tal com ha avançat el mateix periodista,, com dos dels membres del comando d'ETA que el van organitzar i executar, el soldat sentinella que va ser desarmat per iniciar l'assalt, o el president del tribunal militar que va jutjar als acusats dels fets. "", destaca Batista.D'aquesta manera, el periodista convida als berguedans a prendre part de la xerrada del divendres, on assegura quedels motius del comando per dur a terme l'assalt a la Caserna de Berga explicats pels mateixos, sobre l'estratègia mantinguda perdurant el judici, i la visió humana del, barceloní destinat a la capital del Berguedà i que es va veure desarmat per un comando terrorista.I tot això, lligant-ho amb el present, ja que malgrat que "per fortuna, la banda ja és història,", fent referència a les accions dels representants polítics i els partits de les actituds i declaracions per "". Així mateix, aprofitant la recent publicació del seu nou llibre,, Batista també en farà cinc cèntims de l'obra que parla sobre laPer la seva banda, l'alcalde,, ha celebrat la presència d'Antoni Batista aquest divendres a Berga, compartint que "per a l'Ajuntament ésque hagi decidit acompanyar-nos", i ha recalcat que "serà un èxit".De la mateixa manera, s'ha mostratd'Àgora Cultural, valorant que des de l'inici del projecte l'any 2018 "ha esdevingut una marca reconeguda i ambiciosa". "", ha incidit l'alcalde. En una línia similar, la directora del Museu Comarcal de Berga,, també s'ha mostratAmb tot, i malgrat que la nova branca del programa s'ha concebut com atemporal, Xavier Gual ja va avançar que,. En aquesta ocasió, el protagonista serà el reconegut fotoperiodista, guanyador dell'any 2021 i menció d'honor delsde la regió europea aquest 2023.