El Vieerfest torna a Cal Pons per compartir la rehabilitació de la Torre Nova i el jardí posterior

Dinamitzar i donar a conèixer el patrimoni

Eltorna aquest cap de setmana com una cita ja consolidada al municipi. Enguany celebra la setena edició, la segona després de la pandèmia del coronavirus, i ho fa al mateix lloc on va arrencar:. Ara bé, mentre que en la primera ocasió es va repartir al llarg del parc de la colònia, en aquesta ocasió el festival per excel·lència de la cervesa i el vi al Berguedà es concentrarà a la, per tal que els veïns puguin ser testimonis de lesque s'hi han efectuat les dues darreres legislatures."La raó de tornar a Cal Pons és que ja podem visitar aquest entorn meravellós de la Torre", ha apuntat el regidor de Cultura i patrimoni de Puig-reig,, que ha posat en relleu el treball que s'ha desenvolupat els darrers anys, i en especial,. "Cada any, la festa té un leitmotiv, i el d'enguany és posar el focus en les persones ambicioses que van fer realitat llocs com aquests", ha assenyalat per la seva banda la responsable de comunicació del Vieerfest,, la qual ha celebrat que ara, les colònies "són del poble i per gaudir-les".El Vieerfest tindrà lloc aquest diumenge a lai la seva rodalia. S'hi podrà accedir d', i derespectivament. En aquesta ocasió, l'oferta, que segons Pons, "les darreres edicions, no li hem donat l'espai que mereixia". Els encarregats d'aquesta tasca seran, de Gironella, que oferiran els seus vins de mínima intervenció.L'altra gran protagonista de la festa és la cervesa, la qual es podrà gaudir mitjançant l'oferta de quatre cervesers artesans: les localsde Súria, lade Sant Joan de les Abadeses ide la Garriga i Manlleu. A més, també es durà a terme un tast de cerveses que comptarà amb inscripció el mateix dia, amb un format curt i dinàmic que permeti gaudir de la resta de l'oferta del Vieerfest.Paral·lelament, s'ha previst la presència d', per oferir vermuteria i cocteleria, així com productes sense alcohol i refrescos, i deper cobrir l'aspecte gastronòmic de la festa. I, per tal d'arrodonir la jornada, també s'ha cobert l'aspecte d'oci i cultural, amb les actuacions al matí deli el mag, i a la tarda de la. A més, davant de la Torre Vella, s'hi situaran diferents jocs per amenitzar l'estada als més menuts.Més enllà d'una cita per passar una bona estona acompanyats d'una cervesa o una copa de vi, el Vieerfest té una missió principal, que és. Des de l'Ajuntament remarquen que l'edició passada "va ser un èxit", i per aquest motiu, desitgen que "un any més, tornem a gaudir d'aquest entorn meravellós", en una cita que, segons el regidor de Cultura, esperen que contribueixin a ", d'una altra manera".I és que, malgrat que en les edicions anteriors s'hagi superat el miler d'assistents,: "no busquem una afluència massiva ni l'objectiu de créixer, sinó que", ha declarat Subirats.En aquest sentit, tant el regidor com la responsable de comunicació han fet èmfasi en elque ha pres el Vieerfest a través dels anys gràcies a la implicació de tots els participants. "Tot i que va ser una proposta que va néixer a l'Ajuntament, gràcies al fet que la gent s'hi ha anat implicant i s'ho ha fet seu,", ha destacat el regidor, mentre que Pons ha emfatitzat que "el Vieerfest ha de suposar un repte any rere any".