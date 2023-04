El Govern aprova l'Estratègia del Pirineu per guiar el futur sostenible de les comarques de muntanya

El Govern ha aprovat l', concebuda com el full de ruta per guiar elels pròxims anys amb un segell i identitat propis, basada en la concentració de tots els nivells de l'administració i tots els agents socioeconòmics del territori. L'Estratègia s'estructura en vuit eixos temàtics, identificats a través d'un procés de participació, ique tenen com a objectiu transformar i generar al seu voltant noves oportunitats de desenvolupament econòmic.En concret, l'Estratègia del Pirineu abasta la. Té com a objectiu ajudar a trobar, respectuós amb l'entorn natural i situant les persones al centre de les decisions. S'estructura en vuit eixos temàtics i prioritza el desenvolupament de diversos projectes transformadors per cada eix. Inicialment, s'han proposat 14 projectes que han de, aprofitant les singularitats d'aquesta àrea, fomentant la cooperació publicoprivada i impulsant sectors estratègics. En concret, els vuit eixos temàtics tenen a veure ambAixí mateix, el Consell Executiu també ha encarregat la redacció, durant aquest 2023, del, que detallarà com es desenvoluparan els projectes de transformació, la participació dels diversos departaments de la Generalitat i les fórmules per fer-ne el seguiment. La redacció d'aquest Pla el durà a terme la, presidida pel Departament de la Presidència i vicepresidida pels departaments d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de Territori.