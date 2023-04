El comerç berguedà rep 55.000 euros d'ajut per a la digitalització

Crida a la col·laboració publicoprivada

Lacom a entitat, així com les associacions comercials que l'integren —Gironella, Puig-reig, Casserres, Bagà i Berga—, han rebut prop deper part de la Generalitat per a lade les entitats. Així ho ha informat, mitjançant un comunicat de premsa, la mateixa associació, la qual ha valorat que "aquesta ajuda ens permetrà desenvolupar projectes de transformació digital" i també a "donar suport a tots els comerços associats de la comarca, uns 450, en la, així com la".Segons exposen, amb aquest ajut "fem un pas més cap a la creació d'undins l'àmbit tecnològic i digital, i per la unió dels 450 comerços". Ara bé, també posen de manifest que "aquests projectes han d'anar de bracet, costi el que costi, de projectes de", assenyalant que s'han de fer realitat "viles, carrers i places, adaptades i còmodes pels veïns i veïnes, on" i, d'aquesta manera, "construir, pobles vius, rics i pròspers".En aquest sentit, la Federació remarca que aquesta subvenció s'ha aconseguit "i a la figura de la gerent", a la vegada que detallen que aquestes funcions les està assumint "de forma solidària", ja que segons lamenten, ", tot i haver-los demanat repetidament".És en aquest punt que els comerciants asseveren que "hem rebut moltes lliçons de les administracions comarcals, però", però a la vegada critiquen que aquestes mateixes han "llençat els diners en campanyes sense sentit", a la vegada que les acusen de ", i no dotar de recursos l'Agència del Desenvolupament del Berguedà".En definitiva, la Federació remarca ", i les entitats que les representem", i reconeixen que "l'obtenció d'ajudes com aquestes ens donen la raó i". Sigui com sigui, emfatitzen que "la col·laboració publicoprivada és bàsica i elemental si volem construir una comarca pròspera", malgrat que lamenten que "de moment,els seus criteris, i un sector privat que estem tibant del carro".Amb tot, conviden a les administracions comercials a "", i sentencien que el reconeixement que ara ha fet la Generalitat al seu projecte en atorgar aquesta subvenció és "una mostra més que els camins s'haurien de trobar". "Hem de ser capaços d’anar compassats perseguint un objectiu comú:", conclouen.