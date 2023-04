Ginkgo i Instants es donen la mà per crear un servei de maquillatge oncològic a Berga

Avui hem començat un nou servei que completarà el de les gorres oncològiques, l'estètica oncològica. Comptarem amb unes col·laboradores de luxe, Instants de l'Espill, i els productes de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé recomanats per pacients amb tractament oncològic. pic.twitter.com/fb1bphf05U — ginkgoapacbergueda (@ginkgoapacberg1) April 5, 2023

L'associaciói el centre d'estètica de Berga, es donen la mà per tal d'implementar un nou servei a la comarca: el maquillatge oncològic. Es tracta d'una formació presencial destinada als pacients de càncer per tal que puguin maquillar-se i tractar els problemes de la pell generats pel tractament. De moment, ja hi han participat dues persones, si bé la voluntat de Ginkgo és que"Des de Ginkgo, som conscients que el benestar dels pacients durant el tractament és molt important,", ha exposat la presidenta de Ginkgo,, que ha incidit que el maquillatge pot ser un gran aliat en aquest benestar. I és que, tal com ha recalcat Fernández, amb la quimioteràpia es pot produir la pèrdua dels cabells, i conseqüentment de les celles, així com problemes en la pell. Tot plegat, situacions que poden derivar en una "" que es pot resoldre amb productes i tècniques que ara es posen a l'abast dels pacients. "La finalitat és que les persones que s'estan tractant de càncer", ha emfatitzat la presidenta.De fet, no és la primera vegada que Ginkgo i Instants col·laboren, i és que d'ençà de l'octubre passat,. Sota el títol Amb tu, pell amb pell, la finalitat d'aquest programa és posar remei als efectes secundaris derivats dels tractaments i influir positivament en la seva qualitat de vida. D'aquesta manera, i tenint en compte que "tothom ha quedat molt satisfet amb els serveis", ara l'associació i l'estètica s'han tornat a unir per impulsar el servei de maquillatge,En darrera instància, des de Ginkgo posen en relleu la participació activa en la iniciativa de la, impulsors de la marca d'estètica, els quals han facilitat els productes per al desenvolupament de les formacions. Una gamma, segons Fernández, "pensada precisament en les".Les persones interessades a participar en les formacions de maquillatge oncològica través del telèfon 696 074 821 o presencialment al local de l'associació, els dimarts.