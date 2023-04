Berga crearà i vendrà una samarreta oficial de la Patum

Berga crearà, per primer any, una. Tindrà un preu de, tal com ha aprovat avui el ple ordinari de l'abril, i servirà per "donar autoestima" a una "marca potent", segons ha valorat l'alcalde,Des del consistori, refermen que han pres una "línia clara i decidida els darrers anys" que "és la correcta", fent referència a assoliments com la celebració de la trobada de gestors de patrimoni cultural immaterial al desembre o el millor finançament de la festa per part de la Generalitat . D'aquesta manera, la idea és que "cada any hi hagi una samarreta oficial".La samarreta es presentarà oficialment el, coincidint amb la Fira de Maig, i segons l'alcalde "serà espectacular" i comptarà amb "una". Per això, confia que les vendes seran "un èxit". Els beneficis es destinaran al finançament de la festa, i també, les quals s'encarregaran de la seva venda. "No estem inventant res de nou, però per fi pugem al carro d’explotar la nostra marca i potenciar-la", ha sentenciat Sànchez.