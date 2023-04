Berga sol·licita un informe d'impacte ambiental al Govern al voltant del projecte del tanatori a l'antic Menfis

Dignificar un "punt fosc"

Berga fa un pas més en la iniciativa de dirper fer pas a un nou tanatori. D'ençà que dos anys enrere, la Funerària Ferran va donar a conèixer la compra dels terrenys per traslladar i ampliar els seus serveis, la qüestió ha semblat aturada, fins al dia d'avui. I és que, tal com han avançat l'alcalde de Berga,, i el regidor d'Urbanisme,, el consistori ha demanat unper tal que la Generalitat determini si és viable situar un crematori en aquest indret, ja que un dels aspectes més destacats en el projecte és la, servei inexistent a la comarca i que se sol derivar a Terrassa."Avui dia, la incineració representa gairebé el 50% de les pràctiques després d'una defunció", ha assenyalat Serra, que s'ha mostrat convençut que "els inconvenients seran". Així, ha celebrat la iniciativa, pel fet que "contemplarà tot el que implica un" i, per tant, "serà positiu per la ciutat". "És un servei bàsic per qualsevol ciutat i comarca", ha remarcat l'alcalde, que ha incidit que "contribuirà a", ja que tot i assenyalar que "evidentment, ja ho fan, les instal·lacions han quedat petites i envellides", a banda que també plantegen inconvenients "des del punt de vista de l’accessibilitat". "Des que ens ho van plantejar, vam començar a", ha refermat Sànchez.D'aquesta manera, un cop l'Ajuntament de Berga rebi el resultat de l'informe sol·licitat a la Generalitat, es farà una(POUM), el qual avui es porta al ple ordinari per tal d'acordar-ne una "aprovació inicial". I és que, per tal de "començar de zero" al lloc i enderrocar les característiques piràmides, cal fer aquesta modificació. "Hi haurà una", ha detallat el regidor d'Urbanisme, que ha incidit que l'empresa responsable "podrà fer l'edifici de les característiques que considerin" i que com ja van avançar, incorporaran l'esmentat crematori. D'altra banda, tenint en compte la seva situació, és possible que també. Sigui com sigui, la voluntat manifestada per part de la Funerària és "buscar edifici integrat" i que tingui en compte elements de sostenibilitat.Més enllà del servei que representarà el nou tanatori, des de l'Ajuntament asseveren que la implementació d'aquest projecte permetrà fer un gir de 180 graus a una "zona degradada" de la ciutat. "Després que l'anterior propietat ho abandonés,", ha lamentat l'alcalde, que ha emfatitzat que "". Pensem que la zona quedarà", ha sentenciat.