Dues iniciatives turístiques del Berguedà es beneficien del projecte Medusa per impulsar el sector

Més de 3 milions per impulsar el turisme d’aventura a l’arc mediterrani

Laha liderat, al llarg dels darrers tres anys, el, el qual ha tingut com a objectiu promoure elen tot l’arc mediterrani. Durant aquest període, la iniciativa ha beneficiat directament a 25 entitats turístiques d’arreu d’Europa, que han aprofitat aquest suport per millorar i desenvolupar 55 productes de turisme d'aventura.Aquest programa també ha arribat al, on dues empreses han estat finançades per desenvolupar activitats de turisme d’aventura sostenible. Les beneficiàries han estat. De fet, a Catalunya, el projecte ha impulsat el desenvolupament d'un total de. A més dels dos berguedans, han rebut finançament:(Alt Penedès);(Baix Ebre); i(Alt Empordà). Entre les cinc iniciatives, s'han repartit ajuts per valor deParal·lelament, des de la Cambra assenyalen que, fruit de l’aposta, s’estima que, en matèries com la gestió sostenible, el desenvolupament de plans de negoci o tallers per a guies locals. Segons la directora de Projectes Europeus i d’Innovació de la Cambra de Comerç de Barcelona,, el projecte ha deixat una "important empremta econòmica i social a la regió mediterrània", que xifra enper al desenvolupament d’activitats d’aventura i activitat física que tenen lloc en entorns naturals, així com iniciatives d'immersió cultural.Els socis del projecte han posat punt final a l’estratègia en la conferència final que s’ha celebrat al Líban i que ha destacat els projectes implementats en els països participants, com el mateix. En aquest sentit, s'ha conclòs que el projecte Medusa, cofinançat per laen el marc del Programa de Cooperació Transfronterera a la Mediterrània 'Conca Mediterrània' 2014-2020, ha comptat amb un pressupost total a escala europea deper donar visibilitat internacional a les destinacions on s’ofereixin els productes turístics d’aventura sostenible ientre les empreses turístiques dels diversos territoris d’implementació.Així, la col·laboració europea també ha treballat en un informe del mercat global sobre turisme d'aventura a la regió mediterrània , a més d’establir aliances estratègiques per promoure la gestió de destinacions entre el sector públic i privat de manera sostenible. A més, s’ha creat la marca Mediterranean Adventures , la qual promocionarà multitud de productes d’aventures a través del seu marketplace. En concret, aquest espai està actualmentque vulguin donar a conèixer els seus productes al mercat global.