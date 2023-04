Eva Serra, candidata a l'alcaldia de Puig‑reig per Avancem Junts

El perfil d'Eva Serra

Després d’haver format part del govern municipal a les acaballes de la legislatura 2003-2007 i de vuit anys a l’oposició,fa un pas endavant per liderar el projecte d', candidatura adscrita a Junts per Catalunya a. La proposta, segons afirma la mateixa Serra, "vol ser molt oberta, per poder", i alhora, es planteja "transversal, perquè tots els puig-reigencs i les puig-reigenques hi puguin participar i s’hi sentin representats".Segons ha avançat la formació en un comunicat de premsa, les línies mestres de la candidatura se centraran en "": des de diversos projectes urbanístics que afavoreixin un entorn més agradable i que "tothom se senti seu"; i a la promoció econòmica, estanti reforçant-lo "perquè mantingui la seva solidesa i posant en valor l'emprenedoria".El projecte també promet "apostar pels joves", als quals asseguren, "hem de fer costat, malgrat que no sigui fàcil, perquè són el futur del poble i hem de poderi la seva energia per continuar construint-lo", i per la gent gran, "de qui hem de tenir cura, mantenint i millorant els serveis i l’atenció que necessiten, al mateix temps que". Pel que fa a l'atenció a les persones, Serra també fa èmfasi en les persones nou-vingudes, a qui ", ja que és l’única manera de què s’impliquin i se sentin part de la nostra societat".Paral·lelament, la candidata d'Avancem Junts fa referència al treball respecte de les, assenyalant que "són i han de ser una oportunitat" i, per tant, ", malgrat que s’hagi d’evolucionar el model i adaptar-lo a la nova realitat". I, en darrera instància, Serra fa referència al compromís envers el, "perquè és gràcies al seu entusiasme i la seva tasca que es manté".Llicenciada enper la Universitat de Barcelona, Eva Serra és coordinadora territorial de la, responsable de la gestió de programes de formació i ocupació a la Catalunya Central amb la missió d’ajudar les treballadores i els treballadors a millorar permanentment les seves aptituds per a la incorporació o promoció dins el mercat laboral, així com a les empreses, perquè puguin optimitzar els seus processos des d’una millor capacitació dels seus professionals.Serra també va ser locutora deen els seus inicis i va formar part de l’. Actualment, és membre de lai dels, a més de col·laborar amb altres entitats de la vila. Segons destaca, "amb voluntat de servei, sempre".Avancem Junts presentarà pròximament la resta de persones de la llista. Un equip, per al qual el compromís, el rigor i, sobretot, la il·lusió són la força que, amb l’ajuda de tothom, ha de permetre