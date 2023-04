L’Hospital i Òmnium col·laboren per millorar l’aprenentatge del català dels professionals nouvinguts

L'iniciaran el programa Vincles pel qual persones voluntàries d’Òmnium comparteixen estones de conversa amb grups de professionals de l’Hospital perquè puguin millorar la seva expressió en llengua catalana.Es faran sessions en grup per tenir converses amb un acompanyant d’Òmnium, de forma setmanal o en funció de les necessitats dels integrants, i amb l’objectiu que aquests grups puguinEs tracta d’un programa especialment, que sovint tenen dificultats per accedir a l’aprenentatge del català i no troben espais ni persones de confiança amb qui parlar-lo. Les sessions es duran a terme dins de l’Hospital o en un entorn més col·loquial.