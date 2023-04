Quan les bandes es barallen... [Segona part]

Alguns dels que les seves bandes van provar d’esborrar

Michael Anthony (Van Halen)

Darryl Jones (Rolling Stones)

Bill Ward (Black Sabbath)

John Corabi (Mötley Crüe)

Phil Rudd (AC/DC)

Don Felder (Eagles)

Steven Adler (Guns N' Roses)

Peter Criss (Kiss)

Bob Kulick (Kiss)

Alguns que van marxar de les seves bandes sense mirar enrere

Bill Wyman (Rolling Stones)

Syd Barrett (Pink Floyd)

John Deacon (Queen)

John Fogerty (Creedence Clearwater Revival)

Izzy Stradlin (Guns N' Roses)

Mark Knopfler (Dire Straits)

Roger Hodgson (Supertramp)

Brian Eno (Roxy Music)

Una primera part d’aquest article es va publicar en aquest diari, en la mateixa secció, el 2 de desembre de 2019. Si el voleu revisar, ho podeu fer clicant aquí Hugh McDonald, de Bon Jovi, seria la rara excepció d'una llarga llista d'estrelles del Rock que les seves bandes van intentar esborrar, el rar exemple d'algú que va passar de no ser reconegut, al Saló de la Fama del Rock And Roll. Normalment no sol ser així. En comptes d'això, hi ha músics que tocaven fora de l'escenari, en lloc de tocar amb la resta de la banda, que mai van aparèixer els seus noms als crèdits dels àlbums i als llocs web oficials, o que van ser esborrats després d'alguna discussió. Músics que van haver de portar les seves bandes als jutjats per reclamar la part del seu llegat amb elles, o que la seva veu va ser literalment esborrada per a una reedició posterior.Després hi ha Hugh McDonald. Considerat durant anys com un membre "no oficial" de Bon Jovi. Com alguns dels músics que veurem a continuació, Hugh McDonald va tocar el baix en l'anonimat de la banda durant dècades. Va participar en la maqueta original de la cançó, Runaway, l'èxit de Bon Jovi que els va catapultar a la fama el 1984, i més endavant va agafar el relleu quan el baixista de tota la vida, Alec John Such, va marxar l'any 1994. Jon Bon Jovi va convidar a Hugh McDonald a unir-se oficialment a la banda el 2016, dos anys després, el baixista seria inclòs en el Saló de la Fama del Rock juntament amb la resta de Bon Jovi.En una entrevista el 2018 Hugh McDonald va explicar: "Jon i jo no n'havíem parlat mai d'això, i de sobte, vaig ser membre oficial. No tinc ni idea de per què. No ha canviat res, tampoc hi ha cap tracte diferent. Sempre m'han tractat com un membre de la banda. No era com si hagués d'anar en l'autobús quan ells volaven. De tant en tant, sortia en fotos, i al principi els hi feia entrevistes, i ara, tenint en compte que fa tant de temps que ho faig, és una sensació estranya. Vaig ser el fantasma de la banda durant anys, i ara ja no sóc un fantasma, surto de veritat. Si em miro al mirall, la meva cara és allà". És una sensació que aquests músics els encantaria experimentar. En canvi, continuen sent roquers que les seves bandes van intentar esborrar, ja sigui deixant-los tocar en un estrany anonimat o ignorant-los totalment un cop van marxar.Eddie Van Halen va acomiadar el baixista original Michael Anthony de la seva banda l'any 2006 de males maneres, posant en dubte tant la seva musicalitat com la seva veu, com més tard Eddie va explicar a la revista Billboard: "Cada nota que tocava Mike jo li tenia d'ensenyar i té la veu de 'pito', no és un cantant". El va substituir pel seu fill, Wolfgang Van Halen. La cosa encara va anar a pitjor, els fans es van adonar que Van Halen havia eliminat Anthony de les fotos de la banda al seu lloc web oficial. "Això em va molestar bastant. Estic orgullós de tota la meva història amb Van Halen, i potser ells sentiran el contrari", va admetre Anthony en una entrevista a la revista Rolling Stone l'any 2007.Darryl Jones és el baixista dels Rolling Stones des de 1993, després de la marxa del baixista original Bill Wyman. Però per les fotografies oficials de la banda no ho sabríem pas, perquè només hi surten Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts i Ron Wood. Darryl Jones normalment ni tan sols surt als seus vídeos musicals. La BBC va arribar a anomenar a Darryl Jones, "l' Stone desconegut". Però Jones s'ho pren amb calma, "En termes de pertinença a aquest club tan petit i exclusiu, suposo que sempre seré com el noi nou. En termes de tocar amb la banda, però, ara em sento com un veterà", va dir a la BBC. És comprensible, perquè també ha participat regularment a les sessions dels Rolling Stones. De fet, la paciència, pot resultar una virtut en aquesta banda. Després de tot, Ron Wood es va unir als Rolling Stones el 1976, però no es va convertir en membre de ple dret fins més d'una dècada després.Bill Ward estava a punt per unir-se als seus antics companys de la banda original en un àlbum i una gira de reunió de Black Sabbath l'any 2012. Fins i tot va participar en una conferència de premsa per anunciar els plans de Black Sabbath. Però alguna cosa va sortir malament, molt, molt malament. Bill Ward va dir que "em van oferir un contracte i no el vaig poder signar", mentre que Ozzy Osbourne va afirmar que Ward físicament no estava preparat per assumir la feina. Es va desencadenar una guerra pública de declaracions, però al final, Ozzy Osbourne, Tony Iommi i Geezer Butler, van tirar endavant com a Black Sabbath substituint al bateria, gravant amb Brad Wilk i fent gira amb Tommy Clufetos. Mentrestant, Ward va ser esborrat del lloc web oficial de Black Sabbath. El més estrany?, de fet, va ser a petició de l'advocat de Ward, "per tal de no donar al públic una impressió equivocada sobre la seva participació en l'actual formació de Black Sabbath".John Corabi va substituir a Vince Neil a la veu de Mötley Crüe i va gravar l'àlbum homònim Mötley Crüe (1994). Per a aquest l'àlbum la banda va tornar a contractar a Bob Rock, que abans havia produït el seu àlbum de més èxit, Dr. Feelgood (1989), però l'escena musical havia canviat molt, el Grunge i el Rock Alternatiu dominaven l'època. Els fans no van acceptar la marxa de Vince Neil, fent d'aquest disc un fracàs comercial. Però quan cinc anys després Vince Neil va tornar a la banda, bàsicament van començar a fingir que John Corabi mai havia existit. Vince Neil va dir que mai havia escoltat res de l'era Corabi: "Simplement no m'interessava, era una direcció amb la qual no hi estava d'acord". Mötley Crüe no ha tornat a tocar cap d'aquestes cançons en concert, i l'àlbum ha estat notablement absent de les reedicions de la banda. Això ha propiciat que John Corabi assumeixi: "Crec que en el fons Mötley Crüe saben que vam fer un gran disc junts. És el seu millor disc?, no seré jo qui ho digui, però per a aquell moment i aquell marc temporal, crec que vam fer quelcom realment especial".En el lloc web oficial d'AC/DC, els fans trobaven fotos del carismàtic guitarrista Angus Young, dels membres morts Bon Scott i Malcolm Young, de col·laboradors d'èpoques anteriors com Chris Slade i Stevie Young, i del breument retirat Brian Johnson. El que no hi trobaven (durant un temps) era cap menció de Phil Rudd, el seu bateria original. Va desaparèixer entre els àlbums Rock Or Bust (2014) i Power Up (2020), substituït després de veure's embolicat en problemes legals. Phil Rudd, membre d'AC/DC entre 1975 i 1983 i de nou a partir de 1994, va ser condemnat a vuit mesos d'arrest domiciliari després d'una detenció el novembre de 2014 per amenaçar de mort a dues persones i possessió de cànnabis i metamfetamina. Després de Rock Or Bust el va tornar a substituir Chris Slade, que abans ja havia estat a AC/DC entre 1989 i 1994. Phil Rudd va tornar oficialment a AC/DC al 2020 amb el nou disc Power Up.Les coses van arribar a anar tan malament entre el guitarrista Don Felder i els Eagles que l'altre guitarrista Glenn Frey va amenaçar de fotre-li una cosa al cul quan encara estaven a l'escenari. Quan es van separar oficialment el 2001, la relació era inexistent. Després va seguir una allau de demandes, mentre que els cofundadors Glenn Frey i Don Henley simplement van tornar com a Eagles. Un llibre de memòries de Don Felder només va fer que empitjorar les coses, Don Henley va dir que va ser "un cop molt baix i gratuït". Com era d'esperar, Felder es va quedar fora quan els Eagles van convidar a antics membres a participar en una llarga gira titulada History Of The Eagles l'any 2013. Ja aleshores va admetre que continuaven sense parlar-se. Don Felder va dir el 2012: "Només tinc notícies d'ells a través dels seus advocats, així estan les coses".Steven Adler va formar part de Guns N' Roses entre 1985 i 1990, el moment àlgid de la seva fama, disbauxa i poder musical. Tot i això, va estar absent quan la banda va començar una gira de reunió el 2016, en canvi, Axl Rose, Duff McKagan i Slash es van unir amb altres membres que havien estat a Guns N' Roses. Pel que sembla, encara no ha superat l'època d'excessos addictius que va acabar provocant l'acomiadament d'Adler quan les sessions dels àlbums Use Your Illusion ja havien començat. Amb el temps, Steven Adler ha estat convidat per a algunes aparicions com a convidat, però no per participar com a bateria de la banda a temps complet. Anys després, encara cou, en una entrevista l'any 2018 va admetre estar "amb el cor trencat" perquè "els tres (Axl Rose, Duff McKagan i Slash) van decidir... portar tres desconeguts (Frank Ferrer, Richard Fortus i Dizzy Reed) qui són aquestes persones? Simplement no mola".Peter Criss va coescriure i cantar l'èxit Beth de 1976, el single de Kiss que va arribar més amunt a la llista d'èxits Billboard, el primer dels dos singles Top 10 (juntament amb l'èxit Forever dels 90), i una de les dues úniques cançons supervendes abans de I Was Made For Lovin' You de 1979. Tot i això, Kiss va decidir tornar a gravar la cançó amb Eric Carr, el substitut de Criss, després d'una amarga ruptura. Peter Criss va replicar després que la regravació aparegués al disc, Smashes, Thrashes & Hits de 1988: "Realment és ridícul i trist, no em va dir que refarien Beth amb Eric Carr a la veu". Però la cosa no acabaria aquí, més endavant Kiss passaria a l'ofensa en fer que el successor de Carr, Eric Singer, portés l'antic maquillatge de "Catman" que portava Peter Criss.A Bob Kulick bàsicament se li va demanar que toqués d'amagat suplantant a l'altre guitarrista de la banda, Ace Frehley, sense rebre cap reconeixement. Ell toca en tres temes, All American Man, Rockin' In The U.S.A. i Larger Than Life del disc en directe Alive II de 1977. També és ell al tema Naked City de l'àlbum Unmasked (1980), que també es va acreditar falsament al quartet original de la banda. Més endavant, Kulick també va tocar en quatre temes nous per al recopilatori Killers (1982), que només es va vendre fora dels Estats Units. Bob Kulick va guardar el secret molts anys. "Per mi era important mantenir la meva paraula quan em van dir, això ha de ser entre nosaltres i només entre nosaltres. Tot és qüestió d'integritat, i així és com puc continuar endavant". Bob Kulick també va tocar al primer àlbum en solitari del líder de Kiss, Paul Stanley de 1978, però aquesta vegada sí que va sortir als crèdits del disc.Les bandes de Rock, com les relacions, de vegades són complicades. Hi ha egos i emocions implicades, i determinar quan és el moment de deixar-ho es fa difícil. Per a molts dels músics que opten per trencar amb les seves bandes, la clàssica frase, "No ets tu, sóc jo", és encertada. Per diferents raons. Hi ha artistes que acaben deixant les bandes que els van portar a la fama per enfrontaments personals o simplement per diferències d'opinió sobre el rumb musical. La mateixa fama, també, ha portat a algun adéu. Les drogues, l'estrès de les gires, són desencadenants que han portat que membres molt notables de la reialesa del Rock abandonin les seves bandes.Alguns músics, però, es mantenen units als seus antics companys, fins i tot després d'acomiadar-se. L'exbaixista dels Rolling Stones, Bill Wyman, ha assenyalat que ell i la resta de la banda, "Continuen sent una família", malgrat la seva decisió de marxar després de més de 30 anys. Altres tenen relacions més conflictives, Roger Hodgson no ha estat mai convidat a reunir-se amb Supertramp des que va deixar la banda el 1983. De vegades, també, la tragèdia ha provocat decisions difícils. John Deacon, el baixista de Queen, va optar per retirar-se dels escenaris després de la mort de Freddie Mercury, tot i que els altres membres, Brain May i Roger Taylor, han continuat amb les gires durant les dècades posteriors. Aquí hi ha algunes de les estrelles del Rock que van marxar i no van mirar enrere.De vegades, la decisió de deixar una banda senzillament es redueix a saber quan s'ha acabat el cicle. Aquest va ser el cas de Bill Wyman, baixista i membre original dels Rolling Stones. Després de més de 30 anys, va optar per abandonar la banda el desembre de 1992. Bill Wyman en aquell moment va explicar que: "La veritat, no vull continuar fent-ho. Tinc un munt de records especials. Ha estat meravellós. Però vaig pensar que les dues últimes gires junts van ser les millors que hem fet mai, així que vaig estar molt content de deixar-ho així". El baixista es va unir als Rolling Stones en els dos concerts de Londres del 50è aniversari de la banda el 2012 i ha mantingut bones relacions amb els seus antics companys. "Vaig passar 30 anys fantàstics amb ells, després un divorci amistós i, per més cursi que sembli, encara som una família", va manifestar Wyman l'any 2008.Syd Barrett va ser el líder, guitarrista i compositor original de Pink Floyd, iniciant els primers àlbums distintius de la banda. Però, quan la banda va arribar a l'èxit, Barrett va haver de lluitar contra els seus dimonis personals, el consum abusiu de tota classe de drogues, i una malaltia mental. Es va començar a comportar de manera molt estranya, no es presentava als concerts o estava a l'escenari totalment absent. David Gilmour va dir més endavant: "Crec que la seva malaltia mental hauria passat de totes maneres, independentment de les drogues. Era quelcom arrelat en ell, però també l'experiència psicodèlica podria haver actuat com a catalitzador. Tot i això, no crec que hagués pogut fer front a l'èxit i tot el que comportava". A principis de 1968, David Gilmour, un amic de l'escola de Syd Barrett, va ocupar el seu lloc a la banda. Al principi, els membres de Pink Floyd van intentar donar a Barrett un paper creatiu entre bastidors, similar al que havia fet Brian Wilson amb els Beach Boys. Aquesta situació va resultar incòmoda, i va ser apartat oficialment de la banda el 6 d'abril de 1968. Va estar dins de l'òrbita de la banda uns quants anys, i els membres de Pink Floyd, David Gilmour, Roger Waters i Richard Wright van contribuir cadascun als llançaments en solitari de Barrett. Però Syd Barrett es va anar allunyant cada vegada més de la indústria musical. L'any 1978 va tornar a la seva casa familiar i hi va viure fins a la seva mort el 2006."És molt ferm i no té pèls a la llengua, sempre toca de peus a terra", va dir Brian May del baixista de Queen, John Deacon. El caràcter agradable de Deacon ajuda a explicar per què es va retirar després de la mort de Freddie Mercury l'any 1991, i des d'aleshores només ha actuat tres vegades, al concert d'homenatge a Freddie Mercury el 1992, l'any 1993 per ajudar a recaptar fons per a l'Hospital King Edward VII al costat del bateria de Queen, Roger Taylor i al 1997 quan els tres membres supervivents de Queen es van ajuntar amb Elton John per interpretar, The Show Must Go On, a la inauguració del Ballet Bejart de París. Per descomptat, John Deacon no té cap mena de pressió per actuar, com a accionista a parts iguals de les empreses de Queen, té un patrimoni net estimat de més de 100 milions de dòlars.Com a líder de Creedence Clearwater Revival, John Fogerty va tenir un seguit d'èxits que van començar a agafar força a finals dels 60. Però el 1972, Creedence Clearwater Revival s'estava trencant i Fogerty, el principal compositor, es va veure embolicat en desacords i demandes amb la resta de la banda i la companyia discogràfica. Les demandes van durar més de 50 anys, mentre que John Fogerty es negava a tocar les seves cançons perquè n'havia perdut els drets. A causa de la seva enemistat amb el propietari de Fantasy Records, tampoc tenia clar si gravar. "Perquè legalment, estava en una situació on si feia música nova, havia de donar-la al mateix tio que m'acabava de cardar els drets de les meves cançons". Tot i que Fogerty mai va fer les paus amb els seus antics companys de banda, va tornar a tocar les cançons de Creedence de nou a finals dels 90 i finalment va signar un nou acord amb Fantasy quan el segell es va vendre el 2004 i va poder recuperar els drets de les seves cançons.El guitarrista rítmic i cofundador de Guns N' Roses, Izzy Stradlin, va anunciar la seva sortida de la banda el 7 de novembre de 1991, enmig de la gira Use Your Illusion Tour. El recentment reformat addicte a l'heroïna havia recuperat la sobrietat i no podia tolerar el desenfrenat estil de vida dels seus companys de banda, el comportament cada cop més volàtil d'Axl Rose o el passotisme al qual els disfuncionals músics feien les coses. Izzy Stradlin es va unir a Guns N' Roses per cinc concerts el 1993 quan el seu substitut, Gilby Clarke, es va trencar el canell. També va pujar a l'escenari amb la banda unes quantes vegades a la dècada del 2000, però s'ha mantingut allunyat dels focus, publicant discos en solitari. Després de l'anunciada reunió de Guns N' Roses l'any 2016 (amb Axl Rose, Slash i Duff McKagan), Stradlin va publicar un tuit per aclarir els rumors sobre la seva no participació: "Mentida. No volien repartir el botí a parts iguals. Així de simple. Passant del tema".Segons Mark Knopfler, dissoldre Dire Straits el 1995 i continuar la seva carrera en solitari va ser un acte d'autoprotecció. El gran èxit de la banda als 80 va portar a Mark Knopfler al límit. "Vaig posar la cosa en pausa perquè volia tornar a algun tipus de realitat, aquest ritme és deshumanitzant", va dir el 2012. Els antics membres de la banda han expressat el seu interès a reunir-se, inclòs el seu germà David Knopfler. Quan Dire Straits va ser inclòs en el Rock And Roll Hall Of Fame l'any 2018, ni Knopfler va assistir a la cerimònia, ni els exmembres que es van presentar hi van actuar. Potser va ser el millor, va dir el baixista John Illsley l'any 2021: "De fet, em vaig sentir alleujat quan tot va acabar". Mark Knopfler, que va deixar clar el 2019 que l'únic motiu per a una reunió seria la cobdícia, s'ha mantingut ocupat amb una carrera en solitari.Supertramp, una barreja de Rock Progressiu i Pop, es va obrir el camí de l'èxit durant les dècades dels 70 i 80. El seu punt àlgid va arribar amb l'àlbum Breakfast In America (1979), un disc que incloïa els èxits, The Logical Song, Goodbye Stranger, Take The Long Way Home i Breakfast In America. Com a cofundador, cantant i la meitat de la força compositiva de la banda, Roger Hodgson va ser fonamental per a l'èxit. Tot i això, de sobte el 1983 va decidir marxar, després Hodgson va explicar: "Sempre he intentat seguir el meu cor i els meus instints a la vida, quan vaig deixar Supertramp, volia allunyar-me del negoci de la música per tenir un estil de vida més senzill. Per això l'any 1983 vaig decidir allunyar-me de l'escena musical de Los Angeles en el punt àlgid de l'èxit de Supertramp per quedar-me a casa i estar amb els meus fills mentre anaven creixent. El meu cor em deia que això era més important que continuar de gira amb Supertramp. No em penedeixo de la decisió". Des que va deixar Supertramp, Roger Hodgson s'ha mantingut actiu a la música, llançant àlbums en solitari i fent gires. Tot i que també interpreta cançons de Suptertramp, Hodgson no ha participat en cap de les reunions de la banda.Quan Brian Eno va començar amb Roxy Music, ja tenia una paleta d'influències de les quals nodrir-se. Ell i Roxy Music van obrir un camí distintiu basat en la idea que la cultura es regenerava i reinventava constantment. Això també ajuda a explicar el breu temps de Brian Eno a la banda. Volia una aportació creativa més gran i la va trobar com a aclamat artista en solitari i sol·licitat productor. Ha continuat prosperant al llarg de les dècades, sense perdre mai el sentit de la curiositat i l'amor per la col·laboració, com ho demostra el seu treball amb Robert Fripp, Talking Heads, U2 i molts d'altres.