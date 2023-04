La cursa cap a les municipals comença per a les agrupacions d'electors

Aquesta matinada, el BOE ha publicat la convocatoria per a les eleccions municipals que s'han de celebrar el pròxim 28 de maig. La precampanya que, subtilment, s'ha anat teixint les darreres setmanes, posarà a funcionar la maquinària pesant després de les vacances de Setmana Santa. Ara bé, les candidatures independents ja tenen deures si és que volen continuar sent part de la festa.



El primer pas que han de complir aquestes associacions per poder estar present a la línia de sortida d'aquesta particular cursa és obtenir els avals. Per tal d'esdevenir una agrupació d'electors formalment constituïda davant l'Administració Electoral, les candidatures han de recollir un cert nombre de signatures. En la casuística de les municipals, se'n demanen un cert nombre en funció dels habitants del municipi on es vol presentar la candidatura: des de l'1% dels inscrits i fins a un màxim de 8.000.

Calma tensa per la Setmana Santa

A la capital del Berguedà,(BeGI) ha començat a recollir aquests avals avui mateix, i tot i que no es marquin un límit,que es requereixen als pobles i ciutats d'entre 10.001 i 50.000 habitants. "Hem previst obtenir entre 120 i 150 firmes diàries, per tal d’aquesta a més de 500 firmes en 10 dies", ha apuntat l'alcaldable de BeGI,, la qual s'ha mostrat"Ja fa dies que tenim els formularis i hem definit els processos i eines digitals per tal de facilitar la feina a la Secretaria de l'Ajuntament", ha detallat Vinyes, que ha compartit que la voluntat ésper tal que la gent s'hi pugui apropar per donar-los l'aval. Ara bé, el grup no només esperaran que les persones s'hi acostin, sinó que: "Estem tranquils perquè cadascú dels 17 membres de la candidatura i els 3 suplents, ja tenim una llista de persones del nostre cercle a les quals podem accedir el primer dia". En tot cas,, per aprofitar la confluència al Mercat Setmanal.

Tot i assegurar estar tranquils, des de l'agrupació sí que reconeixen que hi ha un aspecte que els genera preocupació: les vacances de Setmana Santa. "No ens fa patir tant l'obtenció de les firmes, perquè ja hi ha hagut la voluntat, però que hi hagi vacances ens treu una mica de tranquil·litat, especialment pels terminis", assenyala Vinyes. El BeGI haurà d'entregar els avals a la Secretaria del consistori berguedà el 14 d'abril, i un cop validades, podran presentar la seva candidatura davant la Junta electoral de la zona entre el 19 i el 24 d'abril.



"Sabem que hi ha la voluntat de suport, però fins que no estigui plasmat en el paper, no pots acabar d’estar segur", ha insistit la candidata, que conscients que alguna signatura pot ser invalidada, indica que "no ens volem conformar amb 500". "Serà una cursa, i un cop hi arribem, ja serà qüestió de veure fins on podem arribar. Ho hem plantejat amb aquesta il·lusió i motivació", sentencien.



Els avals han de ser aportats per les persones empadronades a Berga, i requereixen una còpia del DNI per tal que siguin vàlides. Des del BeGI animen als veïns i veïnes a sumar-se a la causa, deixant clar que "firmar ara no vol dir que després ens hagin de votar". Amb tot, destaquen que "fa molt temps que Berga no practica un exercici democràtic com el que nosaltres hem plantejat: posem la nostra candidatura en les mans de la gent de Berga, així que més democràtic que això no hi ha res".