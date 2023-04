Berga remodelarà la plaça Font del Ros per millorar‑ne la mobilitat i l'accessibilitat

Un "caramel" pel govern entrant

Altres millores de la via pública

L'està enllestint un projecte per a la transformació de la plaça Font del Ros. L'actuació voldel lloc, així com dels carrers que l'envolten, per tal de "facilitar la vida al vianant" i "convidar-lo a fer ús de la zona". Així ho ha compartit el regidor d'Urbanisme,, que ha destacat que, malgrat que lacobreix una part de l'actuació, es tracta de la intervenció inclosa en el pressupost amb més dotació i a la qual es destinaran més recursos propis.El projecte contempla, i que sigui d'ús exclusiu per a vianants. Aquesta intervenció permetrà, el qual ja es presenta malmès, i garantir una. Així mateix, també es preveuexistent, dotant-lo de més espai per tal de "facilitar-ne el desenvolupament".En aquest sentit, i per donar continuïtat a la reforma, el consistori de la capital també preveudels carrers, per tal que la zona de la plaça i la pista de la Font del Ros comptin amb un millor accés a la nova parada del bus urbà i fins alI més enllà de les qüestions plenament de mobilitat, també cal posar en relleu laque comunicarà la plaça amb la zona esportiva i d'oci inferior. En aquest sentit, es contempla col·locar-hi una, per ampliar l'oferta lúdica de la zona i fer-la més amable pels infants.Aquesta actuació s'ha pressupostat en, i donat el seu estat avançat de redacció,. És per aquest motiu que, segons el regidor, aquesta actuació esdevé un "", ja que sigui qui sigui qui ocupi aleshores l'alcaldia, podrà encetar la legislatura presentant una "".Des de l'Ajuntament de Berga destaquen que, a banda de posar al dia una zona que ho necessita i per tal de continuar guanyant espais segurs pels vianants, l'actuació també es justifica pel fet que la Font del Ros té "una elevada densitat de població" i, per tant, "". "", sentencia.Encara en relació amb les actuacions de transformació de la via, el pressupost d'enguany ha inclòs una primera intervenció a l'(o en la també coneguda plaça de les Cols). Aquest immoble, de titularitat pública,. Per aquest motiu, i donant compliment a "un compromís de govern", l'Ajuntament ha incorporat en els comptes d'enguany una primera intervenció, que consistirà en "". "Fem els passos que podem aquest any, tot i que és una intervenció menor del que ens agradaria", reconeix el regidor. Aquesta actuació compta amb una partida deEn darrera instància, i per un valor de, l'Ajuntament preveu enderrocar un edifici situar al, segons s'havia previst al Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Aquesta actuació permetrà dotar d'un. I, per tal que "alteri com menys millor la vida al carrer Major", l'equip de govern calcula que l'enderroc s'haurà de dur a terme en la finestra de temps