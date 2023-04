La prova reina de la Salomon Ultra Pirineu ja ha esgotat més del 80% de les inscripcions per enguany

Compromís amb el medi ambient

Laha començat el compte enrere. I és que, quan queden una mica menys de sis mesos perquè se celebri la prova,, la cursa reina de la competició (100km) ja porta més del 80% de dorsals esgotats. Per la seva banda, la(21km) va al mateix ritme de vendes, i la(41km) ja ha penjat el cartell de sold out. La darrera prova de la competició ésEn l'edició d'enguany,per "assegurar la qualitat de l’esdeveniment, el pilar fonamental que defineix a la Salomon Ultra Pirineu". En aquest sentit, assenyalen que el 2022 va ser un any de xifres rècord per la prova, ja quea la plaça Porxada de Bagà. Amb tot, aquest 2023 hi hauràdisponibles per la SUP100k i la SMP42k (ja exhaurits). La germana petita, la SMP21k, acollirà, i finalment La Molina Nit Pirineu VK i la Pirineu XS (cursa infantil), comptaran amb les mateixes places que en les edicions passades:Segons han destacat els organitzadors, "la Salomon Ultra Pirineu és una de les proves de trail running de caràcter internacional amb més renom, autèntica i emocionant del país", remarcant al respecte els 14 anys de trajectòria i l, segons les dades de l'any passat.En l'edició d'enguany, l'organització de la Salomon Ultra Pirineu continua Corrent cap al futur, fent èmfasi en el nou claim de la prova i posant en pràctica els valors d'aquest. Així, asseguren que les curses compten amb una política mediambiental ferma des del primer any,. Accions com limitar el nombre de participants, netejar els camins després de la prova, establir els recorreguts per camins ja existents, entre altres mesures, "han estat clau per aconseguir que els estudis postcompetició que realitza el parc natural hagin indicat sempre que l’impacte de la cursa sigui quasi inapreciable", posen de manifest.Així, l'organització assevera que continua "treballant amb corredors, espònsors i entitats col·laboradores i territorials per", i recalca que en l’edició 2021, es van reduir en un 74% els residus generats en comparació a l’any anterior. En total, es van registrar 1.300 quilograms de deixalles, dels quals el 19% eren orgànics, el 23% envasos, el 19% paper i cartró, i el 38% rebuig.