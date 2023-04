El Consell Comarcal reforça l'atenció als joves posant el focus en el benestar emocional

Servei complementari, no alternatiu

El(CCB) amplia l'atenció als joves amb dos professionals més i una visió més àmplia. Així ho han explicat la consellera d'Atenció a les persones, Salut i Polítiques d'igualtat,, i el conseller de Joventut,, els quals han emfatitzat que el servei posarà especial atenció al benestar mental d'aquest col·lectiu. L'acció compta amb el finançament de la, mitjançant el programa Escolta Jove."Arran de les conseqüències de la Covid, els agents de la casa que intervenen amb els joves han detectat un", ha detallat Serra, la qual també ha compartit que des del servei, també s'ha palpat un, més incidència en l'prematur i una majoren els contractes laborals. En definitiva,, que els acaba repercutint en el seu estat de salut mental.A tall d'exemple, des del CCB exposen les dades recollides pels professionals de l'àrea a través de l'actuació directa en set centres de la comarca, on han atès 50 casos individuals i 30 casos grupals. "Mentre que en la població adulta, un 15,8% de les persones reconeixen haver tingut problemes d'ansietat,", ha exposat Garcia, que afegeix que "". "Com a administració no podem quedar quiets sabem que partíem de dades dures abans de la pandèmia, i que s'han endurit després", ha refermat el conseller de Joventut.Amb aquest context és que es reforça eldel Consell Comarcal del Berguedà, una acció que pretén "tancar el cercle com a administració en l'atenció juvenil" i amb la vocació d'"esmerçar tots els esforços", segons incideix Garcia. L'acció compta amb el, un psicòleg i un educador social, que treballaran de bracet amb els agents que fins ara han estat desenvolupant l'atenció d'aquest col·lectiu. L'continuarà sent el punt de referència, si bé també es treballarà amb els tècnics homòlegs dels ajuntaments de Puig-reig, Gironella, Bagà i Berga, en cas de necessitat.El Servei d'Acompanyament Jove ampliarà de forma fixa les seves àrees d'actuació, fent incidència en les qüestions de, de, d', de, dei d'. Es tracta d'una ampliació de les branques que fins ara es tractaven des d'aquest departament, que tal com assenyala Garcia, tradicionalment s'ha enfocat a elements com l'oci, el lleure i l'assistència en els ajuts per a l'educació superior o per a la introducció al mercat laboral.Ara bé, la consellera d'Atenció a les Persones remarca que el fet que ara s'incorporin aquests recursos no vol dir que es vulguin suplir els canals ja existents. "", ha declarat Serra, que insisteix que és una atenció "complementària". A més, la consellera assevera que els passos que ara permeten "nodrir la cartera de serveis per a la joventut" suposen "".En definitiva, els professionals del CCB que desenvolupen l'atenció als joves s'encarregaran, en la majoria dels casos, de. I, més enllà dels mateixos joves, també s'obre el servei al seu entorn, els quals els consellers consideren "molt importants a l'hora de detectar les dificultats". ", així que hem implementat un programa transversal", puntualitza Garcia.I és que, tal com ha valorat el mateix conseller, "", i per aquest motiu, "". En aquest sentit, i per tal que els joves tinguin "referents positius" respecte dels serveis de les administracions,en diferents actes i celebracions, reproduint el model dels Punts Liles, per tal d'd'aquest grup de població.