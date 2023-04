El turisme rural fregarà la plena ocupació per Setmana Santa a la Catalunya Central

Montserrat recupera els nivells prepandèmia

El sector del turisme rural a Comarques Centrals. Bona part de les comarques se situen entorn del 90% de mitjana, excepte l'Alta Anoia que ja té el cartell de complet el cap de setmana de Pasqua. On també confien acostar-se a la plena ocupació amb l'ajuda de les reserves d'última hora és al Solsonès i al Berguedà. Actualment,, respectivament. "És una mica per sota del que és habitual, però veiem també quei confiem que amb els dies que queden arribem a gairebé el 100%", afirma el president de l'Associació d'Agroturisme del Berguedà,. A Montserrat els nivells d'ocupació ja són com els d'abans de la pandèmia.Pel que fa al perfil de visitants, a l'Alta Anoia lsi bé també hi ha un percentatge de turisme anglès, francès i espanyol que no supera el 10% del total. Al Solsonès,, mentre que la resta són per tres nits.En altres punts com a Osona, Setmana Santa és, atès que la capital acull esdeveniments multitudinaris com el-aplega 100.000 visitants- i el Festival de Músiques Religioses. Segons el president del Gremi d'Hostaleria,, "som una comarca d'Interior, els hotels són petits i amb esdeveniments com aquests queden plens". Amb una ocupació d'un 90% de mitjana,per acabar d'omplir les vacants. "Estem contents, i la restauració també perquè treballaran", afirma. El perfil del visitant és sobretot familiar procedent de Catalunya i, amb menor nombre, de la resta de l'Estat i França.Montserrat és un dels punts turístics per excel·lència per aquestes dates. Aquest any, la destinació ha vist com recuperava els. A l'hostal Abat Cisneros, el pic de reserves s'espera les nits de divendres a dissabte, amb un 90% mentre que des de diumenge de Rams fins al Dijous Sant es queden en un 50%. I a les Cel·les d'Abat Marcet la situació és molt similar, amb les nits de divendres a dissabte al 90% i la resta de dies a un 60% d'ocupació.Des de l'Abadia subratllen que, ja que es pot accedir sense problemes al recinte. Des que el Govern ha anunciat el tancament del parc natural des d'aquest cap de setmana,