El Berguedà, a través de les fotografies compartides a Instagram

Pedret

El Mirador de la Figuerassa



Els Rasos de Peguera



La riera de Merlès

L'Alzina dels Colls



El Pedraforca



Coll de Pal

Els Jardins Artigas

Les xarxes socials són part pràcticament essencial del dia a dia de moltes persones. Des de les clàssiques, a les més novescontinua sent la reina entre les que comparteixen imatges i van a l'alça també en el format de vídeo ràpid que ara es prioritza. Però, pels que se senten atrets per les fotografies ben fetes, Instagram continua sent el seu lloc per excel·lència.: l'encant industrial de les colònies industrials com; el verd dels paratges naturals i ports de muntanya; o indrets plens de simbolisme arreu de Catalunya com lade Berga. A continuació, fem un recull de les ubicacions berguedanes més populars a Instagram:Situat en el terme municipal de Cercs, tant el Pont de Pedret com l'església de Sant Quirze de Pedret esdevenen peces. També és un punt de trobada de diferents poblacions del centre del Berguedà, ja que s'hi pot arribar amb facilitat i amb opció que esdevingui una petita excursió des de Berga o des de Cal Rosal., i de fons, les figures de Montserrat, el Sobrepuny i el Puigllançada. Per la seva accessibilitat, també és una bona opció per accedir-hi fent una petita ruta, sigui a peu o en bicicleta."Això als Rasos és neu". Sota aquest pretext, berguedans i gent d'arreu de Catalunya s'adrecen als Rasos de Peguera, amb fotografia per recordar el moment inclosa. Sigui com sigui, aquest entorn a més de 1.800 metres d'altitud també gaudeix de gran bellesa a l'estiu.Ara que el bon temps ja és aquí, i que ben aviat ens podrem enfundar els banyadors, la riera de Merlès esdevé. De fet, tan popular és que ha calgut en més d'una ocasió restringir l'accés en certs punts per garantir-ne la seguretat. I, com totes les coses que atreuen visitants, també atreuen els flaixos.A poc més d'un quilòmetre del nucli de Casserres, s'hi situa aquest, que en estar plantada al bell mig d'una plana de conreu, es fa més vistosa. Segons les dades del consistori, mesura 16,5 metres d'alçada; 28,6 metres d’amplada mitjana de capçada; 3,8 metres de volta de canó i 7,59 metres de perímetre de la base del tronc. És a dir, que és, i de segur, dels més fotografiats a la comarca.. Els seus dos pollegons (l'un ubicat a Saldes i l'altre a Gósol) s'eleven per sobre dels 2.400 metres i dibuixen una. Referent entre els cims del pre-Pirineu, suposa un repte obligat pels aficionats de la muntanya. Però, sigui des del mateix cim o gaudint de la seva presència des de la distància, és una de les imatges indispensables per explicar el Berguedà.A més de 2.100 metres d'altitud, el Coll de Pal és un dels punts d'unió entre el Berguedà i la Cerdanya. Pertanyent al municipi de Baga, estableix la divisió entre el Puigllançada i el Cap del Serrat Gran. I, malgrat que s'associï molt a la neu i l'esquí,. Així que, ara que fa bon temps i les bicicletes tornen a rodar, tornarà a augmentar de valent el volum d'imatges penjades des d'aquest indret.Els Jardins Artigas, juntament amb el xalet del Catllaràs, són el. Baranes, ponts, cascades, miradors i estructures conformen un espai construït molt a prop de les fonts del Llobregat i que s'integra a la perfecció amb l'entorn natural, malgrat la complexitat de les formes. Tot i que inicialment es van fer per iniciativa privada, l'espai és ara de titularitat pública i es poden visitar. El seu encant ha estat traslladat a Instagram en incomptables ocasions.