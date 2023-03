El Tren del Ciment es torna a posar en marxa demà i fins al novembre

El, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), engega la seva 19a temporada turística demà, 1 d'abril, i està previst que circuli fins al 5 de novembre. Recorre un traçat de 3,5 quilòmetres en aproximadament 20 minuts, el qual permet als visitants contemplar paisatges de gran bellesa a les portes del Parc Natural del Cadí-Moixeró, un dels més grans de Catalunya amb una enorme diversitat de fauna i flora.Situat en un entorn natural excepcional,. Realitza la ruta que en el passat unia la fàbrica de ciment Asland a Castellar de n'Hug amb Guardiola de Berguedà, des d'on partia la línia del ferrocarril de via estreta cap a Berga i Manresa.: La Pobla de Lillet, La Pobla Centre, els Jardins Artigas i el Museu del Ciment, i els visitants poden triar des de quina d'aquestes estacions iniciar el seu viatge. En aquest sentit, la proposta comercial del Tren del Ciment està estretament lligada a: els, dissenyats per Antoni Gaudí; i el, integrat a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya. Gràcies a la comercialització del, els passatgers poden gaudir del viatge en el tren turístic i fer la visita a aquests dos equipaments esmentats, que completen l'experiència d'un viatge històric.Per acabar d'arrodonir l'oferta, les persones visitants poden reposar forces a la, un punt de restauració situat davant del Museu del Ciment que ofereix entrepans, begudes i plats combinats. A més, també és possible visitar l'exposició, una mostra de material mòbil d'època utilitzat a la línia ferroviària de la vall del Llobregat, situada a l'antiga estació de ferrocarril de La Pobla de Lillet. Tant els bitllets senzills pel Tren del Ciment com els bitllets combinats,a la botiga online