L'oposició veu amb bons ulls el pressupost, però hi troba mancances

La residència i la neteja viària, els grans oblidats segons el PSC

Ambient de satisfacció i cordialitat en el ple extraordinari per debatre el pressupost per l'any 2023 a Berga . Els comptes de gairebé, dels quals quasihan agradat a l'oposició, si bé, van assenyalar, mitjançant les seves intervencions al ple,Per part deva començar assenyalant les "coses positives" segons el punt de vista del seu grup, i, celebrant el projecte de millora de la mobilitat i accessibilitat de la Font del Ros; la portada d'aigua a Queralt; la instal·lació de la gespa al Camp de Futbol Municipal, i l'enderroc d'edificis que "suposen un perill", una acció que va descriure com a "poc vistosa, però que toca per seguretat". De fet, en relació amb el conjunt d'inversions,, ja que segons tal com va valorar, és necessari per a la ciutat.Ara bé, des de Junts també van assenyalar els elements que els generaven dubtes o que no compartien. En primer lloc, Aymerich, citant l'exemple de les obres d'accés a l'Hospital de Berga, en les quals es contempla que la resta de la comarca cobreixi la meitat de l'import, o el finançament de les quotes dels Pedregals per a la urbanització de la zona., com el convent de les Germanetes, destacant que hauria pogut generar "grans oportunitats per a la ciutat". Així mateix, també va entonar el mea culpa per la, apuntant que s'hauria d'haver celebrat un ple extraordinari per posar tots els punts sobre la taula, i que no van demanar.En resposta, el regidor d'Hisenda,, va remarcar que el refinançament de l'ICO per a tenir més múscul financer "no és cap canvi històric, sinó que està escrit al programa electoral del 2019", posant de manifest que després d'una reducció a un ritme de dos milions d'euros per any, en el segon mandat de la CUP i actual legislatura, ja van detallar i han estat demostrant que, "", s'han ampliat els comptes d'inversió. En relació amb l'adquisició d'habitatges, el regidor d'Urbanisme,, va recordar que el consistori ja té en propietat diferents edificis que s'han de reformar íntegrament, per tant, "", a banda que "no estaria bé exigir als propietaris que mantinguin els seus immobles en bon estat i no fer-ho amb els nostres". Finalment, sobre el finançament de les obres d'accés a l'Hospital, l'alcalde,, va exposar que, tot i que no compta amb un acord signat,, tant del president del Consell Comarcal,, com de la majoria d'alcaldes i alcaldesses dels municipis berguedans.Al seu torn, el regidor del, també va reconèixer que comparteix "la major part del plantejament en aquest exercici pressupostari", i sobretot, "". No obstant això, va fer èmfasi en les qüestions que no s'han incorporat i que, a parer seu, són d'extrema urgència resoldre. En primer lloc, Garcia va recordar que, asseverant que ajustar el pressupost a un pla de contractació que no està ben fet resulta irreal, a més d'incidir una vegada més en la necessitat d'actualitzar el servei.Garcia també es va referir a la Residència, afer que va titllar de "". "Encara no tenim cap document que marqui el traspàs, així que l'acció esdevé un salt al buit", va reclamar el regidor, que va criticarde l'equip de govern al voltant de l'afer exclamant que "amb la mentida no es funciona ni es va bé". D'altra banda, i lligant-ho amb la seva responsabilitat al Consell Comarcal, va lamentar queaixí com el "to barroer" que va fer brollar. Finalment, també vque no s'han tingut en compte, com la instal·lació d'un focus al camp de futbol de la Valldan, l'arranjament dels accessos de l'escola Santa Maria de Queralt o les millores als parcs infantils. Per la seva banda, Serra va precisar que el manteniment als parcs infantils es fa cada setmana, i per la neteja viària, va puntualitzar que els plecs per a la nova contractació estan molt avançats.Per tot plegat, Sànchez va concloure que malgrat que l'oposició no votés favorablement,i permetran "actuar els mesos després de les eleccions". "Avui estic content", va celebrar l'alcalde, que va posar en relleu que ", així que hem d’estar orgullosos". D'aquesta manera, els comptes de l'any 2023 a Bergadels regidors de la CUP i ERC (equip de govern), el vot en contra del regidor del PSC, i l'abstenció de Junts per Berga, que ahir només comptava amb tres membres del seu grup.