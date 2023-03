El Monestir de Sant Llorenç arrenca la temporada amb cinc concerts a l'abril

Elestà a punt per reprendre l'activitat. L'inici de la nova temporada serà aquest mes entrant d'abril, concretament,, amb l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. De fet, al llarg del mes vinent, s'han programat, que ja ha avançat "tres cims extraordinaris" en la programació de cara els mesos vinents.Dirigida des del violí per. El programa de l'el dia 8 (19.00 hores) proposa dos monuments sonors escrits per a cordes en ple romanticisme: lai les. Unes obres inspirades en personatges antics i els sons que els acompanyaven. I per acabar el concert amb un somriure, una melodia que tothom ha cantat: el feliç aniversari, posada d’una manera genial per Peter Heindrix en les mirades de Bach, Mozart, Haydn, Falla, Brahms, Beethoven, entre altres.El 15 d'abril, a partir de les 19.00 hores, el Monestir de Sant Llorenç acollirà una càrrec de la sopranoi la pianista. Es tracta d'un duo ple de talent, ja que ambdues han estat premiades en concursos nacionals i internacionals. Oferiran peces de Mozart, Puccini, Gounod i altres grans compositors.Eloferirà dues actuacions, corresponents als recitals de final de curs. Seran el 22 d'abril a les 17.30 hores i el 29 a les 10.30. D'entrada lliure, els organitzadors destaquen que "és un privilegi poder contemplar en aquest espai tan emblemàtic els alumnes del Conservatori que enguany es graduen, alhora que copsem".El darrer concert de l'abril serà el dia 29, a les 19.00 hores, a càrrec de. Roca és una jovenascuda a Santpedor. Ha estudiat piano, trombó i ha optat pel violoncel, instrument pel qual aviat ingressarà a un conservatori europeu. L'acompanyarà alRicarte, guanyador de beques importants durant els seus estudis i de diversos premis al llarg de la seva carrera. Concertista arreu del país., amb peces de compositors com, Popper, Bocherini, Schumann, entre altres.Paral·lelament, el Monestir de Sant Llorenç també acollirà diferents mostres a partir de l'abril. Des del dia 8, s'hi podran contemplar les peces de ceràmica de, corresponents a la col·lecció Ceràmica 2019-2022. Entre marges, de, és un recull de fotografies fetes a la muntanya, en època de desgel, i tenen la virtut de resultar en escenes aparentment reposades, però de naturalesa fugissera.exposa les fotografies de la seva sèrie Afrodita, inspirades en la deessa grega, que reflexiona sobre l'amor, el renaixement, la contradicció entre la brillantor i l'opacitat...També exposa, que explora "una de les emocions més primitives que acompanya a l'ésser humà des dels inicis: la por". Voràgine és un treball d'introspecció, que lliga la creació al pla sensorial i instintiu. I ja a partir del 16 d'abril, s'afegirà la mostra Els absis de Sant Quirze de Pedret, ja que elha cedit al Monestir de Sant Llorenç la còpia de les reproduccions que exhibia de les pintures romàniques dels seus absis, i que permetran imaginar com era el monestir ple de pintures.