El Grup de Defensa de la Natura del Berguedà demana la suspensió del Ral·li de la Llana

Eldemana a les autoritats que suspenguin el, que aquest dissabte, 1 d'abril, disputarà un dels seus trams entre les poblacions dei la. Els motius que al·leguen són eld'una activitat d'aquestes característiques donades les condicions actuals de sequera. I encara en matèria climàtica, critiquen que s'impulsin celebracions que contribueixen a augmentar les emissions de CO2. Més enllà, tambéhabituals de la zona, els quals hauran de romandre confinats durant la celebració d'aquesta."En el context actual de sequera i estrès hídric dels boscos, i davant d’episodis de calor per sobre de la mitjana climàtica que fan disparar en qualsevol moment el risc d’incendi,", comencen exposant els ecologistes en un comunicat de premsa, on també fan referència a la necessitat de reduir les emissions de CO2 donat el "context d’emergència climàtica".El Grup assenyala que "la celebració d’activitats de caràcter automobilístic no s’haurien d’autoritzar, i molt menys en entorns", i a la vegada, asseguren que hi ha hagut un "creixent desplaçament d’aquesta mena d’activitats des de zones periurbanes ai sobre recorreguts de titularitat municipal". Un fet que, remarquen, respon a "".Més enllà de l'impacte ambiental, els ecologistes també fan referència a l'afectació sobre les persones, recordant eldel dissabte s'imposarà al nucli de Malanyeu i les cases del camí fins al municipi des de la Nou. Un impediment al pas que també comportarà que no puguin accedir al lloc "les persones que hi vulguin desenvolupar alguna activitat de lleure".És per aquest motiu que el Grup lamenta que s'afavoreixi "una activitat de caràcter privat, de la qual" per sobre de les persones, fent incís també en "l'efecte crida" que aquesta mena de celebracions comporten en la població, "".A més, puntualitzen que "que comporten activitats pseudoesportives d’aquestes característiques és una fal·làcia", i manifesten que "la revitalització dels pobles no passa".Per tot plegat, demanen la suspensió de la prova, i ho fan extensible a la resta d'esdeveniments d'aquestes característiques "fins que no s’assoleixin elsestablerts per la Unió Europea". També proposen que s'exigeixinen totes les accions que tinguin lloc en espais naturals i que, en tots els casos, "i la seva llibertat de moviments per sobre d’activitats de caràcter privat".