L'ADB crea una web per aglutinar l'oferta de feina, formació, habitatge i recursos turístics al Berguedà

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà (ADB) presenta un portal web únic per fomentar l’atracció i la retenció de població, i aglutinar l’oferta disponible d’habitatge, formació i treball de la comarca. El portal s’anomena Viu al Berguedà.



El web és una plataforma digital, en format finestreta única, que ha de facilitar la informació gratuïta a tota la població, principalment en els àmbits d’oferta d’habitatge disponible i altres serveis immobiliaris, centres de formació, cursos i formacions actives, ofertes de feina, els serveis disponibles dels 31 municipis i Ajuntaments, sobre transport i comunicacions, i tot un recull de destinacions turístiques que permetin situar al Berguedà com un territori d’oportunitats per desenvolupar la vida personal i laboral de tota la població. L’objectiu és que vegin el Berguedà com un lloc a visitar, però també per viure.

Des de l'ADB també assenyalen que el projecte està pensat peri altres entitats del territori, perdels darrers anys que, segons destaquen, afecta principalment als petits pobles i zones rurals de la comarca.



Per tot plegat, apunten, s’ha creat una plataforma accessible per a tots els públics, i d’aquesta manera poder arribar i captar l’interès de diferents perfils de persones. En definitiva, per tal de facilitar l’accés a tot aquest gruix d’informació, s’habilita aquesta web perquè totes els usuaris de la comarca o d'altres indrets tinguin accés a tota la informació i recursos abans esmentats, en un sol espai.