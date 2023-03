El Consell Comarcal engega la instal·lació d’aparcabicicletes tancats i punts d'assistència tècnica

El(CCB) té preparat el procés d’instal·lació d’unaper ajustar o reparar tota mena de bicicletes, de carretera, BTT, gravel o de qualsevol altre tipus a diferents municipis del Berguedà. L’ens comarcal ja disposa del subministrament necessari per posar en marxa el projecte, iconcretament cadascun dels aparcabicicletes i punts de reparació. Per fer-ho, el CCBamb la finalitat de determinar quines seran les millors ubicacions de les noves instal·lacions a la comarca.Amb l’objectiu de continuar en la línia de, aquests nous serveis permetran als ciclistes gaudir dede les seves bicicletes i tambéque es trobin durant les seves rutes pel Berguedà."Instal·larem aparcabicicletes i aquests petits tallers mòbils en molts municipis, ja que", ha apuntat el president del Consell Comarcal del Berguedà,, que ha afegit que "estem molt contents i orgullosos de, ja que realment el Berguedà està esdevenint un territori ciclista".Per la seva banda, el conseller d’Esports,, assenyala que "estem satisfets per continuar aconseguint fites amb l’objectiu que ens vam marcar de", i referma que "amb aquestes noves instal·lacions, prestarem uns serveis de primer ordre a la nostra comarca".El contracte de subministrament dels punts d’assistència i manteniment tècnic ha estat adjudicat a l’empresa Serveis de Maquinària Banyolina SL per un preu deamb IVA. Pel que fa al contracte dels aparcabicicletes, aquest ha estat adjudicat a l’empresa L2S 1001 SL per un total deamb IVA. El finançament de l’actuació prové del Programa General d’Inversions (PGI) de laEls punts d’assistència i manteniment tècnic i mecànic tindran(tipus Allen) de diverses mides,(mínim 2 mides de cada) així comper poder extreure la coberta de la roda.Pel que fa als aparcabicicletes,. La mateixa estació tindrà unque eviti el vandalisme i el robatori. I també es disposarà d’un sistema que permetia l’interior de l’aparcament. Les 10 estacions disposaran a més a més, d’almenys