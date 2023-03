Tres museus s'acosten als petits a través dels jocs en una pissarra

Fidelitzar el client i harmonitzar la comunicació

Amenitzar la visita dels nens i nenes a través de la. Aquest és l'objectiu de La pissarra juganera, un panell interactiu i manipulable que s'ha instal·lat alsper tal de millorar l'oferta al públic familiar. Es tracta d'una proposta impulsada des del Servei de Turisme de l'(ADB) que uneix la funció educativa i d'oci."Volem portar coneixement als petits en l'àmbit del joc", detalla el president de l'ADB,, que afegeix que la finalitat és "". D'aquesta manera, les pissarres s'han instal·lat al(Puig-reig), el(Castellar de n'Hug) i el(Fígols), els més visitats al Berguedà, i que es distingeixen per dos públics, principalment: lesentre setmana i elel cap de setmana i festius. A més, tots tres tenen en comú que expliquen elements diferents de laLa pissarra juganera és unque conté un plànol de l'equipament que es visita, i permet dibuixar-hi i col·locar-hi imants., a través dels quals els nens i nenes reforcen elsd'una forma autònoma, ja que el recurs està totalment al seu abast. Les pissarres, jocs i elements que en formen part han estat dibuixats pel dissenyador berguedà"Els museus formen una part important de la cultura, així que", valora respecte de la iniciativa l'alcalde de Puig-reig,, que posar en relleu que desenvolupar recursos que facilitin l'estada als museus als nens pot contribuir a "despertar el seu interès".El fet d'impulsar el projecte en tres equipaments museístics, alhora, i segons referma la tècnica de Turisme de l'ADB,, permetrà "". I és que, en les tres pissarres i els altres elements promocionals que s'han fet realitat, es fa referència als altres dos museus. De fet, els responsables dels equipaments, també presents a la presentació, assenyalen que la fidelització dels clients suposa fonamental per al manteniment de les visites, ja que. "La primera experiència és vital", precisa la directora del Museu de les Mines de Cercs,, en referència a la proposta dels plafons pels més menuts. Una va valoració compartida pel director del Museu de la Colònia Vidal,, i la coordinadora del Museu del Ciment,El recurs de la pissarra juganera es posarà a disposició dels visitants als museus els dies vinents, coincidint amb la Setmana Santa. L'ADB ha destinat un total de, finançats completament a través d'una subvenció per a la dinamització dels recursos turístics de la. De fet, Vall apunta que, ja sigui fent créixer els recursos ara creats o expandint la idea a altres equipaments de la comarca.