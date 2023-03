Berga promou l’esport i el turisme amb una dotzena de rutes ciclistes per descobrir la ciutat i la comarca

Berga disposa d’un panell informatiu per conèixer l’entorn amb bicicleta. Es tracta d’una iniciativa ideada per(BBT) amb la col·laboració de l’Àrea d’Esports de l’que té l’objectiu de promoure l’esport i el turisme mitjançantper descobrir la ciutat i la comarca. El panell ha estat instal·lat a la cruïlla situada entre els carrers de Francesc Macià i Prat de la Riba (Font del Ros) i inclou informació sobreBBT és un projecte format per un equip de persones apassionades del món de la bicicleta que va néixer per promocionar el ciclisme al Berguedà, a través de la creació d’activitats, rutes, tracks, entrenaments, guiatges i experiències amb bicicleta.La instal·lació del panell s’ha fet a la zona de la, davant de l’aparcament del parc de les Aubes, ja queper tal de facilitar l’estacionament de vehicles de les persones que volen portar a terme l’activitat. A més,i es recomana consultar laabans d’iniciar qualsevol dels itineraris.En concret, el panell conté dotze rutes distribuïdes segons la disciplina ciclista (gravel, cicloturisme i BTT) i també s’ofereixen recorreguts per fer en família. Els tineraris proposats són els següents:(Gravel);(Cicloturisme);(BTT);(Familiar). Així mateix, el panell inclou un codi QR per accedir al portal web de Berguedà Bike Trails, on es pot consultar i descarregar laque formen part de cada recorregut. A més, s’ofereix la possibilitat de fer algunes rutes per etapes.