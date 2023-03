Ariadna Herrada abandona Junts per Berga i formarà part de la candidatura del PSC en les pròximes eleccions

Junts li demana l'acta de regidora

La regidora a l'i consellera al(CCB) per, ha anunciat aquesta tarda la seva voluntat de desvincular-se de la formació política el que resta de legislatura. La motivació de la decisió, tal com ha anunciat la mateixa Herrada en un comunicat de premsa, és la seva voluntat de, acompanyant al seu alcaldable,, i el treball braç a braç per la ciutadania berguedana al Consell, m’han fet adonar que", ha apuntat Herrada, fent referència a la seva coincidència en l'equip de govern del CCB, corresponent a la coalició de Junts, PSC, Bagà Endavant i l'Agrupació d'Electors del Berguedà. D'aquesta manera, Herrada confirma que ", la llista que pot canviar el rumb de Berga i és la millor alternativa al (des)govern de la CUP i ERC"."Avui dia, s’ha demostrat que", ha refermat, afegint que "l'Abel ha estat la veu crítica amb un govern municipal mancat de direcció política, i ha demostrat, amb la feina feta al Consell Comarcal, tenir la capacitat de gestió que a Berga li convé". De fet, Herrada va assistir, el darrer dissabte, a la presentació de la candidatura de Garcia En qualsevol cas, la regidora i consellera ha mostrat el seu agraïment "als companys de Junts, amb qui també he treballat aquests anys per fer una Berga i un Berguedà millors", si bé ha anunciat que, els dies vinents, "".Per la seva banda,ha confirmat, també mitjançant un comunicat de premsa, que Herrada els ha exposat que formarà part de la llista del PSC de Berga, i per això, consideren que ha d'entregar l'acta de regidora. "El grup municipal representa el projecte de Junts per Berga i també de Junts per Catalunya.", posen de manifest des de la formació.Així, al·legant "coherència i respecte a la classe política", Junts per Berga clou el seu escrit apuntant que "".és enginyera tècnica industrial de formació i ha estat presidenta de Berga Comercial. Va ser regidora de l'entre els anys 2007 i 2010, el seu poble natal, i: la de Convergència i Unió el 2015, encapçalada per; i la de Junts per Berga el 2019, liderada per