Una persona resulta ferida per la caiguda d'un arbre a Berga

Ensurt dels grans aquest migdia al passeig de la Pau de Berga. Una persona ha resultat ferida per la caiguda d'un arbre en aquesta via, just a la zona on l'Ajuntament de Berga està implementant una millora de la vorera. De fet, el consistori assenyala que "el moviment que impliquen les obres ha fet desequilibrar i caure l'arbre", amb la dissortada coincidència que just passava un vianant en aquell punt.



Així ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, qui ha posat de manifest que "aquest arbre tenia un bon estat aparent: es veia vigorós i ja treia les fulles noves", però, fruit de la caiguda, s'ha pogut observar que "tenia una part del tronc, més propera a les arrels, que tenia un punt fràgil". "Amb la petita excavació que s'està fent n'hi ha hagut prou perquè caigués", ha lamentat, refermant que "tenia algun problema puntual d'estructura que fins ara no s'havia pogut veure, però ja ha estat massa tard".

Avaluació de la resta d'arbres per descartar problemàtiques

Al lloc dels fets s'hi han desplaçat diferents unitats de lai els, a més de dues dotacions delper atendre la persona ferida. L'accidentat ha estat traslladat en ambulància a l', si bé, a primera instància, no presentava gravetat. També s'han acostat al lloc el mateix Serra i l'alcalde de Berga,

Des del consistori asseguren que, malgrat que els indicis assenyalen a un problema puntual de l'arbre que ha caigut "hem d'acabar de valorar exactament què ha passat per saber si podem confiar en la resta d'arbres que hi ha a la zona". D'aquesta manera, Serra ha avançat que "farem una valoració amb els tècnics perquè no volem que això es torni a repetir".

En aquest sentit, el regidor ha compartit que "un dels problemes que històricament hi ha hagut amb els arbres és que, i això fa que el mateix tronc i les arrels quedin estrangulats". Per això, ha incidit que "el que s'ha anat fent en molts llocs de la ciutat, i particularment al passeig de la Pau, és a", puntualitzant que "aquests eren dels últims que quedaven per ampliar". "És una situació desgraciada, però", ha remarcat Serra.En definitiva, el regidor ha reflexionat que "els arbres als carrers de les ciutats tenen moltes virtuts, i per això en aquesta legislatura n'hem plantat molts, però". D'aquesta manera, ha detallat que la política implementada per l'equip de govern els darrers anys ha estat, que en el cas del passeig de la Pau es correspon a arbres més petits. "Aquest arbre que ha caigut es va plantar fa aproximadament uns 20 anys i, amb els criteris actuals,", ha conclòs.