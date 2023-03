Saldes rehabilita quatre immobles en desús per destinar‑los a l'habitatge

Visites d’estudi per replicar experiències

L’ha rehabilitat i condicionat quatre immobles de tres edificis de titularitat municipal en desús per(HPO). Les actuacions han comptat el suport econòmic de la, que hi ha aportat, en conjunt,Una de les intervencions s’ha realitzat a, edifici situat al nucli urbà de Saldes que havia estat dispensari mèdic i residència del metge, però en desús des de feia anys. Després de la reforma i condicionament de l’antiga residència del metge, situada a la planta superior de l’immoble,. L’antic dispensari, ubicat a la planta baixa, resta pendent de rehabilitació i adequació de l’espai per a ús residencial.Una altra reforma s’ha dut a terme a l’edifici de les antigues escoles de Saldes, sobre el qual. La intervenció ha permès condicionar. Finalment, la darrera actuació s’ha dut a terme en l’, que havia estat destinada a escola (planta baixa) i a residència del mestre (planta superior). Després de les obres de rehabilitació i condicionament,Càrrecs electes i personal tècnic municipal van poder conèixer les tres rehabilitacions dins del cicle de visites d’estudi Les polítiques d’habitatge dels municipis petits, que té per objectiude la província de Barcelona. Les visites pretenen promoure la transferència de coneixement i facilitar la replicabilitat d’experiències en altres municipis similarsi que comparteixen realitats sociodemogràfiques, econòmiques, laborals i residencials similars.Aquesta acció de la Diputació de Barcelona respon als(ODS) números 10:; i 11:. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’