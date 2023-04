Candidats a les Eleccions Municipals 2023 a Berga: llista completa

Ivan Sànchez, alcalde i candidat de la CUP

En les darreres eleccions municipals,que conformen el consistori de la capital berguedana. S'encetava el segon mandat de, que havia aconseguit ampliar la confiança dels veïns i veïnes. Tot i arrencar en solitari,, per tal d'assegurar-se la majoria al llarg de la legislatura, i. Fora del consistori hi van quedar les altres quatre candidatures que també van concórrer les eleccions: PP, Berga en Comú, Decidim Berga i Ciutadans.Ara bé, Venturós va dimitir a mig mandat per motius de Salut, i va ser substituïda per l'actual alcalde,. De fet, Venturós no ha estat l'únic càrrec electe a l'Ajuntament de Berga que ha fet un pas al costat els darrers quatre anys:. La majoria han al·legat un desgast personal, però en alguns casos, també s'han referit a un desencís amb la política local.Així les coses, i sempre que no hi hagi sorpreses de darrera hora, tot apunta que el pròxim 28 de maig,a l'hora de dipositar el seu vot en les urnes. I, entre les seves cares visibles,



Ivan Sànchez s'estrena com a cap de llista de la CUP. Tot i que ocupa el càrrec d'alcalde des de fa dos anys, en les darreres eleccions es va situar en el tercer lloc de la candidatura, encapçalada per segona vegada consecutiva per Montse Venturós. La seva dimissió el va proclamar alcalde, i ara, es veu "amb força" per concórrer a les eleccions. Ara bé, en l'anunci de la candidatura ja va deixar clar que "no soc líder de res", i va posar èmfasi en el conjunt de la proposta del partit. Una proposta que, segons ha valorat, "continua sent necessària per a la ciutat".



Sànchez té 41 anys i és natural de Berga. Té estudis en Història (UdL) i Comunicació Audiovisual (UB). Ha treballat 14 anys al Museu de les Mines de Cercs. Va començar a militar al món independentista l'any 1998.





Ramon Caballé, de Junts per Berga, l'aspirant més jove



Ramon Caballé és l'aposta de Junts per Berga per arribar a l'alcaldia. El candidat compta amb la confiança de la formació i l'aval de noms importants al partit a escala nacional, com Josep Rull i Jordi Turull. En la seva presentació, Caballé va anunciar que vol trencar la dinàmica conformista del govern actual, el qual assegura, professa el qui dia passa, any empeny. "Fer passes endavant i no endarrere", és la voluntat de l'acció que promet l'alcaldable de Junts, que vol fer realitat una Berga de la qual "la gent no hagi de marxar".



Caballé té 27 anys (és el candidat més jove i amb diferència) i és de Berga. És enginyer de formació, tot i que exerceix de professor en un centre de secundària. Ha estat vinculat al món de l'esport, formant part del Club Esquí Berguedà i l'Handbol Berga.





Moisès Masanas, alcalde de Saldes i cap de llista d'ERC



Moisès Masanas és el candidat amb més experiència directa en el món de la política local. I és que, els darrers vuit anys i encara avui dia, és alcalde de Saldes. Ha acceptat la proposta del partit com un "repte de gestió diferent" i perquè les iniciatives de govern que va programar a Saldes ja són una realitat o estan "ben embastades". Masanas va refermar, en la presentació de la seva candidatura, el seu "compromís de treballar incansablement per Berga", amb una clara aposta pels serveis públics, el desenvolupament del teixit econòmics, l'avenç en transició energètica i l'aposta per la cultura. En definitiva, accions perquè Berga pugui créixer fins als 20.000 habitants, i per "posar les persones al centre".



Masanas té 57 anys, viu "300 dies a l'any a Berga i 65 a Saldes" i està jubilat. A més d'alcalde, també és conseller comarcal des del setembre de 2020, quan va entrar per cobrir la vacant que va deixar Josep Maria Altarriba.





Abel Garcia, reescollit alcaldable del PSC



Abel Garcia és l'únic candidat repetidor com a cap de llista, ja que és la segona vegada que l'encapçalarà. Ara és regidor a l'oposició a l'Ajuntament de Berga, i anteriorment, també havia estat regidor a l'Ajuntament de la Pobla de Lillet. Garcia lamenta que la darrera legislatura ha estat "perduda" per la manca d'iniciativa de l'equip de govern, al qual li retreu una "mala gestió" i "poca planificació". Per això, considera que el consistori de la capital necessita renovar el partit al capdavant, i incideix que la seva proposta és la del "canvi en positiu". En la seva presentació, es va comprometre a fer de la persona "el subjecte, i no el complement directe" i de tenir sempre en compte el teixit associatiu.



Garcia té 45 anys i és natural de la Pobla de Lillet. A més de regidor, és conseller comarcal, on forma part de l'equip de govern i també ocupa el càrrec de vicepresident. És graduat en Història (UAB) i treballa com a cap d’Esports a l’Ajuntament de Mollet del Vallès.





Judit Vinyes, única dona, encapçala Berga Grup Independent



Judit Vinyes és l'única candidata a l'alcaldia de Berga, i a més, ho fa encapçalant l'única candidatura independent d'entre les anunciades. Berga Grup Independent (BeGI) assegura que concorre a les eleccions per donar resposta a les inquietuds de la ciutadania que han anat copsant en les trobades i reunions dels darrers mesos, i es presenten com la casa "del sector crític de la població amb ganes de millorar la ciutat de forma constructiva" i sense dependre de cap formació. Des de la seva primera compareixença, el BeGI ha fet propostes respecte de l'estació d'autobusos, l'accés a l'Hospital, l'habitatge, i la millora d'urbanitzacions i escoles, entre altres.



Vinyes té 45 anys, és llicenciada en Geologia i té una empresa d'estudis geotècnics i topografia. És de Berga i ha estat presidenta de l'AMPA de l'escola Vedruna. Va ser impulsora de l'ACEB Suma i també és mentora de la Fundació Impulsa. És la primera vegada que s'implica en política.





Francesc Ros, líder de la coalició d'En Comú Podem



Francesc Ros lidera la primera en llista en coalició a Berga entre Comuns i Podem, la marca En Comú Podem. De moment, la formació només s'ha donat a conèixer a través d'un únic comunicat de premsa, on van explicar que el seu primer objectiu és millorar la vida de la gent de Berga. Amb aquesta motivació, el grup ha posat com a element prioritaris la defensa de la salut pública, garantir l'arrelament dels joves, el treball als barris i la lluita contra l'emergència climàtica. I, per fer-ho realitat, s'emmirallaran en "les polítiques socials i de progrés" de "Yolanda Díaz i la resta de ministres d'Unides Podem".



Ros té 56 anys i té formació de Tècnic de Transport Sanitari. Actualment, treballa en una empresa de transport a Castellbisbal. És originari de Sant Boi de Llobregat, tot i que ara viu a Puig-reig. Va militar a les joventuts del PSC, però se'n va apartar. Posteriorment, s'ha vinculat a Podem i ha participat activament al cercle de la formació al Berguedà.





