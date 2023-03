Josep Colillas no optarà a revalidar l'alcaldia de Casserres

L'Ajuntament de Casserres canviarà de cares la pròxima legislatura, un cop s'hagin celebrat les eleccions municipals del 28 de maig. I és que, després de 12 anys al càrrec, l'alcalde, Josep Colillas, fa un pas al costat i no torna a concórrer als comicis. "Porto 20 anys en política, 12 d’alcalde i 10 al Consell Comarcal, i tot això provoca un desgast psicològic", ha compartit Colillas en declaracions a Nació Berguedà, on també s'ha mostrat partidari de "deixar pas a gent jove, nova i amb més il·lusió".



Més enllà de posar punt final a una etapa, l'alcalde ha fet referència a dos elements que, els darrers anys, han condicionat aquesta decisió. En primer lloc, "l'etapa il·lusionant amb el procés fins al 2017" i la seva posterior atenuació; i d'altra banda, l'impacte de la pandèmia del coronavirus, la qual ha implicat un "canvi en la manera de fer i d'interactuar", que per a Colillas implica que "tot és més postís, especialment per a la gent de la meva generació, que estem acostumats a treballar al voltant d'una taula".



Projecció d'un futur "bon govern"

Sigui com sigui, Colillas culmina un episodi de vida ambi la consciència tranquil·la, destacant que el millor que ha pogut aportar al poble durant el seu mandat és l'estabilitat política i social. "Veníem de situacions compromeses, com una moció de censura que va trencar el poble i fins i tot famílies, i una segona divisió amb les obres de la C-16 i l’accés a Casserres. Així que em quedo amb el fet que les aigües han tornat a mare", ha declarat l'alcalde, que ha remarcat que "".En tot cas, l'alcalde defensa la seva acció de govern, posant èmfasi en el fet que "ens vam trobar un deute del 110% sobre el pressupost ordinari que ens va limitar molt i, tot i això,". "Molta gent diu que no hem fet prou, però al final,", ha incidit Colillas, que ha remarcat que "" i que "en cap cas s'ha perjudicat ningú". "Que ens hem equivocat? Segurament, però no ha estat amb mala fe", ha sentenciat.

Per culminar la seva acció, l'alcalde ha compartit que l'Ajuntament té un seguit d'accions engegades i que han de quedar enllestides abans que entri el nou equip de govern. D'una banda, el consistori continuarà avançant en matèria de transició energètica, instal·lant plaques solars fotovoltaiques en els teulats dels edificis públics. Així, després d'haver-ne col·locat al pavelló, al camp de futbol i a l'Ajuntament, ara s'ampliaran les del pavelló i se'n posaran a l'edifici de les calderes de pèl·let i al Teatre del Guixaró. També en matèria d'energies renovables, es licitarà el canvi de l'enllumenat públic perquè sigui més sostenible, mitjançant llums led.



D'altra banda, el consistori té embastat un projecte per garantir l'accessibilitat de les voreres i acabarà de programar actuacions de millora en diferents equipaments públics, com per exemple, culminar els vestuaris del tenis. En aquest sentit, Colillas ha destacat que l'equip de govern ha fet realitat, els darrers anys, una zona esportiva que encara té marge per créixer. "Hi ha projectes al tinter que es podran tirar endavant, a banda de les idees noves que arribaran, així que auguro un bon govern aquí a Casserres", ha destacat l'alcalde, que ha animat a les pròximes persones que ocupin el consistori que "treballin amb ganes, fent les coses ben fetes i actuant igual per a tothom".



Ara bé, malgrat la decisió que ara ha près, Colillas detalla que no vol dir que vulgui deixar d'implicar-se en el municipi. Per això, no descarta formar part d'alguna llista "en una posició simbòlica". D'aquesta manera, el pas que ara ha emprès no esdevé un adeu, sinó un fins després, ja que segons ha reconegut "d'aquí a quatre anys potser en torno a tenir ganes i, donat el cas, no faria cap lleig a una regidora". "Sempre he estat vinculat al món associactiu, així que continuaré treballant per aportar al poble", explica.



Dues candidatures per prendre el relleu

En els comicis del 2019, només va concórrer a les eleccions municipals de Casserres la llista de Som Casserres, adscrita a ERC. En les passades, les de l'any 2015, la mateixa formació va guanyar davant de CiU, amb 7 regidors dels 9 que conformen el consistori.



De cara a aquest 2023, i amb la incògnita, de moment, de si la formació que ara lidera l'Ajuntament presentarà candidatura, ja han mostrat la seva voluntat de sumar-se a la cursa per l'alcaldia Amunt Casserres (CUP) i Junts per Casserres, les quals aniran encapçalades per Eduard Subirana i Anna Sánchez, respectivament.