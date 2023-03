Junts per Casserres concorrerà a les municipals amb Anna Sánchez

prendrà part de la cursa electoral en les pròximes eleccions municipals. La seva cap de llista serà l'actual presidenta de l'Associació de comerciants del poble,, la qual ha explicat a Nació Berguedà que fa el pas endavant per tal de "treballar pel poble", i així, "aconseguir que passin coses bones"."Des que vaig arribar a Casserres, m'hi he sentit molt bé, pel lloc i per la gent", ha detallat l'alcaldable, que ha incidit que "". Originària de Girona,, on va arribar per la seva parella. De fet, explica que va ser un grup de persones del municipi que: "M'ho van comentar un grup de veïns i veïnes simpatitzants de Junts. Soc afiliada al partit i sempre m'hi he sentit afí, així que m'ho vaig pensar", detalla. Amb tot, comparteix que "després de rumiar-ho uns dies i compartir-ho amb els de casa,"., i compta majoritàriament amb persones que, com Sánchez, s'estrenen en la política. Només hi ha una persona, explica l'alcaldable, que compta amb experiència a l'administració. Així, a l'espera d'acabar de definir el programa electoral i les línies d'actuació, la candidata de Junts avança que, tenint en compte el seu bagatge professional,. "Hem de promoure el comerç del poble. Hem d'aconseguir potenciar els comerços existents i que creixi, per tal que no hagis d'anar a fora per comprar qualsevol cosa", recalca.En aquest sentit, assenyala que intercedir en el teixit comercial pot afavorir una altra branca primordial per a la formació:. De fet, en aquest punt, exposa que cal assolir no només que vinguin de visita, sinó. I, per aquest motiu, també ha avançat que serà clau, tant en compra com de lloguer.Anna Sánchez téi té formació d'i en. A més de presidir l'(on anteriorment també ha ocupat el càrrec de tresorera), és