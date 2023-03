La cinquena edició de la Festa de la Novel·la Històrica porta a Puig-reig autors de referència del gènere

Dues taules rodones i una experiència literària 'in situ'

Lade Puig-reig celebra, el diumenge, 2 d’abril, la seva cinquena edició. El certamen, organitzat per l’, lai les, arriba als cinc anys plenament consolidat com lai els lectors, a les portes de Sant Jordi.Latornarà a ser l’escenari de la cita, tot i que l’espai polivalent deacollirà les taules rodones amb els escriptors i les escriptores. Enguany, seran presents en aquesta jornada. També hi participaran els historiadors, autors del llibre sobre la II República a Puig-reig.Una de les apostes d’enguany és l’activitat infantil, que estarà protagonitzada per l’escriptori la il·lustradora, que farà un dibuix durant la sessió i que se sortejarà entre el públic infantil. La proposta Les aventures de la Napeu tindrà lloc a la plaça de l’Olivera, a les 11.00 hores del matí.El programa oficial d’actes s'engegarà a les 10.30 hores, amb la taula rodona sobre el pes que té laa les obres dels autors convidats. La segona taula rodona s’iniciarà a les 12.30 hores, i els escriptors conversaran sobreuna novel·la. Com és habitual, durant tot el matí, els escriptors i escriptores conversaran amb els visitants a la zona de les parades de llibres i signaran exemplars als lectors.Les llibreries del poble també seran presents amb les seves parades, i també participaran en l’esdeveniment l’, entitat editora dei de diverses publicacions sobre la història del territori; el, editorial especialitzada en història, geografia i cultura catalana. A més, al llarg del matí, també es lliuraran els premis delLa jornada finalitzarà a la tarda, a partir de les 17.00 hores, amb una passejada literària a lallegirà fragments de la novel·la El silenci dels telers, d’, en un recorregut pels espais més emblemàtics d’aquesta antiga colònia tèxtil.