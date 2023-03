L’Ajuntament de Gironella licita la primera fase de les obres de recuperació de la via del Carrilet

L’ha tret a licitació la primera fase del contracte perdes del carrer Feliu (Cal Bassacs) fins al Polígon d’Activitat Econòmica Camp del Pals. És a dir, l'actuació que ara es treu a concurs contempla un total deTal com destaca el consistori, el projecte proposai recuperar-lo, tant per ús dels vianants com per a l'aspecte de connexió i de relació. Per aquest motiu, es planteja un, amb bona part del recorregut paral·lel a la carretera de Bassacs. El camí incorporarà zones de repòs i parada, zones de contemplació del patrimoni i zones arbrades, entre altres.L'alcalde de Gironella,, explica que el projecte està dividit en diverses fases, i que un cop finalitzat es finalitzin, s'haurà recuperat tot el recorregut que el Carrilet feia pel municipi. "La via del Carrilet ens permetrà unir les colònies industrials amb el nucli del municipi per una nova banda del riu, i oferir així un", detalla l'alcalde.Aquesta primera fase del projecte té un cost demés IVA, dels quals 200.000 euros provenen d’unaa través de la secretaria d’estat de turisme. Les empreses interessades a presentar-se a la licitació poden presentar les ofertes fins ala través del perfil del contractant