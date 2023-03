Les depuradores de Berga, Gironella i Puig-reig estrenen plaques solars per l’autoconsum

Més de 760 metres quadrats per cobrir vora el 20% del consum

Josep Lara, Samuel Reyes, Guillem Canal, Montserrat Barniol i Vicenç Linares Foto: Delegació Territorial del Govern a la Catalunya Central



Més eficiència energètica

El Berguedà ha estrenat les primeresubicades a(EDAR), concretament a les de. Aquestes instal·lacions ajudaran a cobrir el consum de llum de les tres depuradores que donen servei als municipis amb més població de la comarca.El president del Consell Comarcal del Berguedà,, acompanyat del director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),, van visitar ahir l’estació depuradora d’aigües residuals de Berga per conèixer in situ aquesta obra. També hi van participar el regidor de Medi Ambient de Berga,; el conseller de Medi Ambient del Consell Comarcal,; la delegada de Govern de la Catalunya Central,; el director dels serveis territorials d’Acció Climàtica a la Catalunya Central,; i el cap de la demarcació territorial de l’Agència Catalana de l’Aigua,La instal·lació de plaques solars a les tres depuradores esmentades ha tingut un cost total deamb l’IVA inclòs que ha pagat íntegrament l’Agència Catalana de l’Aigua. Aquesta inversió ha servit per instal·lar un total dea les teulades de les depuradores de Berga, Gironella i Puig-reig amb una potència total deEn el cas de Berga, s’ha instal·lat un sistema fotovoltaic dei amb una potència de. La producció anual serà d'que permetrà cobrir unactual. Pel que fa a Gironella s’ha dotat l’EDAR desolars de plaques amb una potència de. Aquestes plaques produirananuals i cobriran eld’aquesta estació. Finalment, de l’EDAR de Puig-reig s’ha cobert una superfície d’de l’estació que permeten una potència de. Aquestes plaques generarana l’any i permetran satisfer elelèctric d’aquesta estació.Amb aquesta actuació es vol fer un pas endavant en l’per l’abastiment de les estacions depuradores d’aigües residuals. L’actual context, de fort increment de preus, fa que la factura de la llum de les estacions esmentades. El Consell Comarcal del Berguedà, amb el suport de l’ACA, aposta per les energies renovables i l’autoconsum en els edificis públics i per reduir les despeses d’energia elèctrica de les instal·lacions de sanejament. El Consell Comarcal estudiaràtenint en compte les hores de sol, la disponibilitat d’espai.De les 16 estacions depuradores d’aigües residuals que estan en servei a la comarca, el Consell Comarcal del Berguedà: Berga, Guardiola/Bagà, Casserres, Castellar de n’Hug, Cercs, Gironella, la Pobla de Lillet, Puig-reig i Sant Corneli de Cercs. Per la seva banda, l’Agència Catalana de l’Aigua: Avià, Borredà, Gósol, el Guixaró (Casserres), Montmajor, La Nou i Sant Julià de Cerdanyola. El conjunt d’aquestes estacions, el 2021 van tractar un cabal deLara va explicar que "aquesta actuació s’emmarca dins de la nostra aposta per, en aquest cas de serveis bàsics com les depuradores, i avançar en la implantació de mesures d’eficiència energètica". Per aquest motiu, el president del Consell Comarcal va agrair "" de l’Agència Catalana de l’Aigua.Per la seva banda, Reyes va posar èmfasi "en el pla d’eficiència energètica en matèria de sanejament que l’Agència està desplegant des del 2018, amb l’objectiu que, l’increment de producció de biogàs i la millora en l’eficiència d’aquestes plantes".