Eduard Subirana encapçalarà la llista de la CUP a Casserres

La(CUP) arriba per primera vegada a Casserres, amb una proposta que ha pres el nom d'. El grup, que ja s'ha donat a conèixer a través de les xarxes socials, estarà encapçalat per, actual regidor d'Economia i primer tinent d'alcalde a l'"Intento involucrar-me força en el que faig. De fet, quan fa quatre anys vam parlar amb l’alcalde per entrar en la seva llista, ja li vaig dir que jo", ha explicat Subirana a Nació Berguedà, que ha afegit que "al final, em va donar moltes responsabilitats i hem treballat els dos junts en moltes ocasions". Per tant, l'alcaldable assenyala que "aquests quatre anysper veure com funciona un Ajuntament des de dins, el que podria millorar i el que hem estat fent bé".Subirana serà l'únic representant en la llista, que es donarà a conèixer els dies vinents, que té experiència en l'administració. La resta de persones seran noves, si bé "totes estan, formant part d'entitats i associacions". De la mateixa manera, cap està vinculada en una formació política, essent principalment un grup de persones "independents, d'esquerres, i amb algú més proper a la CUP". En aquest sentit, i malgrat que l'alcaldable ha format part, la darrera legislatura, de l'equip de govern sota el paraigua d'ERC, ha precisat que "", i per això ha optat per iniciar un projecte en paral·lel.Eduard Subirana té, ésde formació i ha treballat a l’(amb especial estima a les Piscines de Casserres) i de, entre altres. Fa quatre anys que és el primer tinent d’alcalde i regidor d’Economia a l'Ajuntament de Casserres, i un parell que treballa a