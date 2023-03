L’Àrea d’Afers Socials arriba als 3,7 milions d’euros del pressupost 2023 del Consell Comarcal

Un pressupost de gairebé 21 milions



Uns comptes "equilibrats"

L’del(CCB) arriba alsal pressupost del 2023 que suposen 814.414 euros més que el 2022. La raó és el nou contracte programa queper dur a terme la coordinació, cooperació i col·laboració entre el departament de Drets Socials de la Generalitat i el Consell Comarcal del Berguedà en matèria de Serveis Socials, Joventut així com altres programes vinculats al benestar social. Aquest contracte programa té una durada de quatre anys iAquest nou contracte programa acota la dotació per anual de lesen l’àmbit d’afers socials, donant continuïtat a serveis assistencials bàsics però tambécom la incorporació de personal especialitzat en l’de suport als professionals de les àrees bàsiques de serveis socials de la comarca, o altres mesures com són el foment de l’. Els diners que aporta la Generalitat són complementats amb les aportacions dels consistoris i el Consell Comarcal.Aquesta és una de les novetats destacades del pressupost d’aquest 2023. El document es debatrà en un ple extraordinari que s’ha convocat el dilluns 27 de març. Aquest dimecres, el president del Consell Comarcal del Berguedà,, i la consellera d’Hisenda,, han explicat els detalls del pressupost al consell d’alcaldies celebrat al Local Social de Santa Maria de Merlès. De fet, la reunió s’ha fet a Santa Maria de Merlès en agraïment a la voluntat expressada al seu dia pels veïns del municipi en referèndum detal com ha manifestat Lar. L’alcalde de Santa Maria de Merlès,, ha agraït el gest.El pressupost d’enguany del Consell Comarcal és de. Un dels capítols més grans continua sent l’(residus i sanejament) amb. Aquests diners es destinen a sufragar el cost de ladel Berguedà, l’i lesque gestiona el Consell. Concretament, de les 16 estacions depuradores d’aigües residuals que estan en servei a la comarca,: Berga, Guardiola/Bagà, Casserres, Castellar de n’Hug, Cercs, Gironella, la Pobla de Lillet, Puig-reig i Sant Corneli de Cercs.Per volum econòmic, la segona partida més important és l’esmentada d’Afers Socials amb 3,7 milions d’euros, seguida de la d’Inversions, que enguany se situa en els. Aquesta inclou actuacions com les, la segona fase per laa Gironella dins del nucli urbà, o l’execució de lal parc paleontològic de Fumanya, entre d’altres. Es tracta d’inversions cofinançades a través de fons de programes com el Feder, el Pla de Foment de Turisme o els Plans de Sostenibilitat. D’altres partides destacades són elsd’euros que es destinen a l’, on el Consell gestiona el transport escolar i menjadors, i les seves beques.La consellera d’Hisenda ha exposat que aquest "és un pressupost equilibrat" entre ingressos i despeses. De fet, ha remarcat que els comptes inclouen laals municipis on no es fa el porta a porta, valorant al respecte que "els consells comarcals tenim un pressupost finalista i això ens deixa". Amb tot, ha destacat l’aposta per l’àrea d’afers socials, el foment, millora i inversions en, les accions en, i el desenvolupament delAixí mateix, ha posat en relleu que es preveuen dotacions per continuar treballant en mesures peri arrelar els joves; la millora de la, continuant la millora del Transport a la Demanada; i la segona fase del. Serra ha exposat que un altre dels punts d’interès del Consell és l’i el disseny de mesures per l’adaptació al canvi climàtic. Finalment, ha fet referència a la importància deamb els serveis d’enginyeria, arquitectura, administració electrònica, projectes i serveis.