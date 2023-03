Aquests són els 10 cims més alts del Berguedà

1. Pic de Costa Cabirolera: 2.604 metres

Bagà

Amb l'arribada de la primavera, s'acosta novament la temporada de muntanya. Els cims del Berguedà són uni un dels principals atractius, tant per als mateixos residents com pels visitants. Entre tots,, convertint-se en un referent del medi natural del pre-Pirineu i el conjunt de Catalunya. Ara bé, quin és el cim més alt del Berguedà? On es troben les serralades més prominents de la comarca? A continuació, i recollint les dades de l'(ICGC), trobareu la llista dels

Ubicat a la Serra del Cadí, se situa en el límit administratiu de Bagà, Josa i Tuixent, i Martinet. Per tant, també defineix un dels límits fronterers entre les comarques del Berguedà, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Els seus més de 2.600 metres el situen com el cim més alt del Berguedà i de la província de Barcelona, i un dels més emblemàtics del Cadí. L'ascensió se sol fer des del Coll de les Bassotes, a Saldes. Està inclòs en el Repte dels 100 Cims que, l'any 2006, Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) va engegar amb la finalitat d'animar a les persones a conèixer el territori, tot practicant l'excursionisme.



2. Comabona: 2.548 metres

Gisclareny

Ubicat a la Serra del Cadí, se situa en el límit administratiu entre Gisclareny i Martinet, és a dir, que marca un dels límits fronterers entre la Cerdanya i el Berguedà. Hi ha diferents vies per accedir-hi, per banda i banda d'ambdues comarques. És un dels cims de referència a la zona del Cadí. L'Institut Cartogràfic de Catalunya el va catalogar com un dels Cims emblemàtics del país. Està inclòs en el Repte dels 100 Cims que, l'any 2006, Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) va engegar amb la finalitat d'animar a les persones a conèixer el territori, tot practicant l'excursionisme.



3. La Tosa: 2.536 metres

Bagà



4. Puig de Font Tortera: 2.521 metres

Bagà



5. Pedraforca (Pollegó superior): 2.506 metres

Gósol

6. El Calderer: 2.496 metres

Saldes



7. Puig de Comabella: 2.482 metres

Bagà



8. Puig Terrers: 2.465 metres

Gisclareny



9. Pedraforca (Pollegó inferior): 2.444 metres

Saldes



10. Puigllançada: 2.409 metres

Bagà

Malgrat que popularment es conegui com, aquest cim s'adhereix a quatre municipis diferents: Alp, Das i Urús, per la banda de la Cerdanya; i Bagà, pel que fa al costat del Berguedà. Se situa a l'est de la. Reconeguda per acollir l'estació d'esquí de, a la cara nord, i un sector de, a la cara est. L'el va catalogar com un dels Cims emblemàtics del país. Està inclòs en el Repte dels 100 Cims que, l'any 2006,(FEEC) va engegar amb la finalitat d'animar a les persones a conèixer el territori, tot practicant l'excursionisme.Un dels més desconeguts de la. A tocar del Comabona, i a prop de l'Aguiló. S'hi sol accedir des del Coll de les Bassotes, a Saldes. Situat en el límit fronterer de la Cerdanya i el Berguedà.La muntanya més reconeguda de la comarca. Els seus dos característics pollegons l'han convertit en. Tot i que s'associa a Saldes, el pollegó superior pertany al terme municipal de Gósol. El cim pertany a la Serra del Cadí. L'el va catalogar com un dels Cims emblemàtics del país. Està inclòs en el Repte dels 100 Cims que, l'any 2006,(FEEC) va engegar amb la finalitat d'animar a les persones a conèixer el territori, tot practicant l'excursionisme.Cim secundari del Pedraforca. Ubicat a laí. En aquest cas, se situa geogràficament al municipi de Saldes.Ubicat a la, i al terme municipal de Bagà. Situat a prop de La Tosa, sol formar part del recorregut pels que fan el segon cim i tenen més bagatge.És el cim més oriental de la, i situat al terme municipal de Gisclareny. S'associa amb el naixement del Bastareny, ja que en aquest indret s'hi ubica la sortida d'una de les rutes d'ascens.La muntanya més reconeguda de la comarca. Els seus dos característics pollegons l'han convertit en. El pollegó inferior se situa completament dins dels límits de Saldes. L'el va catalogar com un dels Cims emblemàtics del país. Està inclòs en el Repte dels 100 Cims que, l'any 2006,(FEEC) va engegar amb la finalitat d'animar a les persones a conèixer el territori, tot practicant l'excursionisme.Es troba al municipi de Bagà. A la cara nord, ocupa el sector Torrent Negre de. Fins a l'any 2012, va comptar amb unaper telefonia fixa, ja que la situació del cim el feia òptim. Però, en quedar obsoleta, l'Ajuntament de Bagà enper tal de recuperar-ne la naturalesa. S'hi sol accedir pel Coll de Pal. L'el va catalogar com un dels Cims emblemàtics del país. També està inclòs en el Repte dels 100 Cims que, l'any 2006,(FEEC) va engegar amb la finalitat d'animar a les persones a conèixer el territori, tot practicant l'excursionisme.