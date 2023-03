Clàudia Pons, campiona d'Europa amb la selecció femenina per tercer any

⚽️ Clàudia Pons s'ha proclamat per tercera vegada consecutiva campiona d'Europa amb la selecció espanyola de futbol sala.



👉 L'equip comandat per l'entrenadora de #Bagà va vèncer en la final amb Ucraïna.



🏅 L'@Ajuntament_Baga vol felicitar a la Clàudia per aquest nou èxit. pic.twitter.com/uGudIIvhGq