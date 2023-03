L’Hospital de Berga posa en marxa el servei d’atenció domiciliària per a les cures pal·liatives

L’experiència prèvia

L'ha posat en marxa l'equip AD/PADES (Atenció Domiciliària / Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport) per proporcionar l'atenció més adequada a les necessitats del pacient complex a cada fase de la seva malaltia. El servei, que es du a terme conjuntament amb Atenció Primària, atén pacients ambi pacients amb, oncològics i no oncològics complexos,. L’equip està format per una metgessa i dues infermeres, així com altres professionals de suport, com una treballadora social, una psicooncòloga de l’Associació Contra el Càncer i una administrativa.D’inici, el projecte està enfocat en l'àmbit on, en aquests moments,: l'atenció del. Posteriorment, a mesura que es vagin consolidant circuits i es disposi dels recursos necessaris,, seguint el model clàssic d'una hospitalització domiciliària aguda: processos de durada limitada, amb estades curtes, altes planificades a curt termini i coordinades amb Atenció Primària.Per tant,es converteix en un paraigua d'estructura que empara el desenvolupament dels diferents recursos assistencials a domicili segons les necessitats dels pacients. A més de realitzar atenció integral directa, també té un paper important en lai en laentre nivells assistencials.L’equip AD/PADEScom és l’Atenció Primària, centres residencials i altres centres hospitalaris. Ara bé, sempre serà l’Equip d’Atenció Primària referent del pacient qui, prèvia valoració de la seva situació i necessitats,. Les valoracions de pacients ingressats a l’Hospital de Berga es faran directament al mateix centre.Al Berguedà, el juliol de 1999 es va posar en marxa l’(ESI), com a recurs sociosanitari i amb dependència orgànica de l’Hospital, com a programa d’atenció domiciliària. Aquest equip va donar suport a l’atenció de pacients complexos a la comarca, any 2020, en què es va haver d’aturar l’activitat.En aquesta nova etapa postpandèmia, i amb la nova estructura i desenvolupament de l’Hospital de Berga,, adequar el servei als criteris actuals i poder garantir el contínuum assistencial a la ciutadania del Berguedà que presenti malalties i complexitat a les quals AD/PADES pugui donar resposta.